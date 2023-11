Brez glavnih organizatork igre v lov na Pariz

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je objavil seznam igralk, na katere bo računal na svetovnem prvenstvu, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom potekalo v treh skandinavskih deželah, na Norveškem, Švedskem in Danskem.

Glavna novica je bila, da ne bo mogel računati na glavni organizatorici igre Nino Zulić in Elizabeth Omoregie. Zulićeve ne bo zaradi osebnih razlogov, Omoregiejeva še vedno ni okrevala po operaciji kolena. Na sredini sta tako samo Nina Spreitzer (prej Žabjek), ki tudi zaradi težav z ramenom na Krimu igra zgolj v obrambi, in Nuša Fegic iz Ajdovščine, zato bo moral Adžić improvizirati z Ano Gros in Tjašo Stanko.

Slovenke bodo SP, na katerem si bodo želele priigrati nastop v kvalifikacijah za OI v Parizu, najprej igrale v Stavangerju proti Franciji, Angoli in Islandiji. Če bodo vsaj tretje v skupini D, se bodo v Trondheimu pomerile s tremi reprezentancami iz skupine C (Norveška, Južna Koreja, Grenlandija, Avstrija).

Adžićev seznam za SP Vratarke: Amra Pandžić (Baia Mare, Rom), Maja Vojnović, Dijana Đajić (obe Krim); leva krila: Tamara Mavsar, Ema Abina (obe Krim), Maja Svetik (Troflach, Avt), Nena Černigoj (Mlinotest); leve zunanje: Tjaša Stanko (Krim), Ana Abina (Mlinotest), Ema Hrvatin (Zwickau, Nem), Erin Novak (Kisvarda, Mad); srednji zunanji: Nina Spreitzer (Krim), Nuša Fegic (Mlinotest); desni zunanji: Ana Gros (Györ), Barbara Lazović (Krim); desna krila: Alja Varagić, Elena Erceg (obe Krim), Ema Marija Marković (Z'dežele); krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Valcea, Rom), Valentina Klemenčič, Manca Jurič (obe Krim), Urša Zelnik (Mlinotest).

Zbor reprezentance bo 20. t. m., na SP bodo Slovenke odpotovale 28. t. m., prva tekma bo dva dni kasneje proti Islandiji.