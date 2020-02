Brez presenečenja, usoda Celja zdaj v rokah Pariza

Flensburg

Tomaž Ocvirk, trener Celja: »Naloga, ki je bila pred nami, je bila težka, a ponosen sem na igralce, ki so kljub mladosti pokazali dobro predstavo, borbo in se niso predajali vse do konca. Flensburg je zasluženo prišel do zmage, naredili smo kakšno napako preveč, ki nas je stala možnosti, da bi v končnici presenetili domačina, ki se mu je prav tako šlo za zmago. V prvem polčasu smo imeli težave v obrambi s krožnimi igralci, v drugem pa nam je manjkalo samozavesti v napadu, ko smo bili premalo odločni. Sedaj bomo čakali rezultat iz Pariza, predvsem pa delali še naprej, verjamemo, da nas čakata še vsaj dve tekmi v tem tekmovanju, še prej pa seveda pomembne naloge v državnem prvenstvu.«

Flensburg : Celje Pivovarna Laško 29:26 (15:12) Flens Arena, gledalcev 4400, sodnika Lopez in Ramirez (Španija).

Flensburg: Burić (6 obramb), Bergerud (4); Golla 8, Glandorf 1, Svan, Wanne 4, Jeppsson 2, Jøndal, Steinhauser 2, Heinl, Zachariassen 5, Johannessen 4, Gottfridsson 1, Schöngarth 2, Jurecki; Celje PL: Ferlin (16 obramb), Vujović; Cokan 6, Razgor 6, Šarac 2, Grošelj 5, Poteko, Žabić, Silva 2, Kodrin 1, Horžen, Grebenc 3, Makuc, Leban 1, Novak; sedemmetrovke: Flensburg -, Celje 3 (3); izključitve: Flensburg 4, Celje 2.

Nemočni na črti

Barcelona 13 12 0 1 26

Paris SG 13 10 0 3 20

Pick Szeged 13 9 2 2 20

Flensburg 14 7 1 6 15

Aalborg 13 6 1 6 13

Celje PL 14 3 0 11 6

Zagreb 13 2 1 10 5

Elverum 13 1 1 11 3

- Odličnih 50 minut so v Flensburgu odigrali rokometaši Celja Pivovarne Laško, v zadnji petini tekme pa padli v črno luknjo in doživeli šesti zaporedni poraz v ligi prvakov. Še vedno imajo lepe možnosti za nastop v osmini finala, toda usoda ni več v njihovih rokah. Odvisni so od zvezdniškega Pariza, ki v nedeljo ne sme izgubiti doma proti Zagrebu.Petdeseta minuta v Flens Areni.je lepo zadel za izenačenje na 23:23. Delni izid je bil 11:7 in 4:1 za goste. Flensburg je deloval zmedeno in bil ranljiv. Ko bi lahko Celjani uprizorili popoln preobrat in prvič po 3:2 prešli v vodstvo, pa jih je še enkrat več drago stalo pomanjkanje izkušenj., 19-letnik, ki je pred tem zelo dobro vodil napad, je v najslabšem trenutku storil eno od kar 13 tehničnih napak gostov. To je bila napoved začetka konca. Od takrat so nemški prvaki dosegli pet zaporednih golov in odločili srečanje. Zmedeni Celjani dobrih osem minut niso zatresli mreže in se morali sprijazniti z dostojnim porazom na severu Nemčije, kjer so pred 16 leti postali evropski prvaki.Tudi tokrat so prikazali všečen rokomet in z malo več sreče in zbranosti bi lahko iztržili več. Sijajen debi med elitoin odličen dannista bila nagrajena. Cokan, 18-letno desno krilo, ki je vstopil zavoljo odsotnosti poškodovanega Gala Marguča, je imel popoln strelski učinek 6:6, reprezentant Ferlin, ki bo kariero nadaljeval v Nemčiji, pa je zbral 16 obramb in ohranjal upe 23-kratnih slovenskih prvakov, da bi predčasno razrešili dvome o zadnjem potniku v izločilne boje iz skupine A.Nanj bo treba še malce počakati, šele ko bodo pivovarji v nedeljo končali gostovanje pri vročem Jeruzalemu v ligi NLB (tekma bo ob 17.30), bodo izvedeli, ali bodo prvič po sezoni 2013/14 nastopili med štirinajsterico najboljših na stari celini. Tekma med PSG in Zagrebom se bo začela pol ure prej.Flensburg, ki je pred tem kar za osem golov ugnal močni Pick Szeged, je stare slovenske znance (to je bila že 19. tekma med nekdanjima evropskima prvakoma; zdaj je »score« 12-1-5) razbil prek krožnih napadalcev, kar 14 golov je dosegel s črte šestih metrov. Nemški reprezentantje šest od osmih golov zabil v prvem polčasu,vseh pet v drugem, enkrat se je na črto prikradel. Ob tem je zanimiv podatek, da domača ekipa ni imela niti ene sedemmetrovke (!).Pri gostih je je zatajil najboljši strelec, ki je zmogel le dva gola. So se pa iz drugega plana izkazali Grošelj,(v drugem polčasu) ter vselej zanesljivi kapetan, na trenutke je dobro delovala obramba, na kateri bo treba še graditi, če želijo Celjani v primeru osvojitve šestega mesta konec marca mešati štrene favoritom, Kielcam ali Montpellieru.»Želeli smo zmagati in se predčasno uvrstiti naprej. Žal moramo zdaj čakati na tekmo Zagreba. Da nismo sami rešili zadev, je krivo predvsem, da smo v prvem delu v obrambi igrali preveč odprto in so nam s krožnega položaja zabili preveč zadetkov. Končnico tekme pa smo odigrali premalo odločno in s preveč napakami, ki jih je Flensburg vedno znova kaznoval in dosegel zmago,« je zapravljeno priložnost obžaloval Grošelj.