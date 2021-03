Stooodstotni prvaki premočni tudi za suhorobarje

Ribnica se je borila do konca

Celjani so na osrednji tekmi kroga v gosteh premagali Ribnico. Po osemnajsti zmagi in 100-odstotnem izkupičku v tej sezoni imajo zavoljo poraza drugouvrščenih Velenjčanov na torkovi tekmi v Ormožu zdaj pred najbližjimi zasledovalci pet, pred tretjeuvrščenimi Trebanjci pa sedem točk prednosti.Štajerci so v minulih letih v deželi suhe robe doživeli tudi nekatere grenke trenutke, na današnjem obračunu pa je bilo negotovo in izenačeno le v uvodnih dvajsetih minutah.Po zadnjem izenačenju na tekmi na 8:8 v 18. minuti so v osrednji dvorani v Ribnici zagospodarili izbranci gostujočega trenerjain v 22. minuti prvič na dvoboju povedli za tri gole (11:8). V končnici prvega polčasa so zaigrali še bolj udarno, pred odhodom na veliki odmor pa so dvakrat podvojili svojo prednost (16:10 in 17:11).Rokometaši iz mesta grofov so v začetku druge polovice tekme Ribničane imeli vseskozi pod nadzorom, kljub nekoliko slabši prestavi v zadnjem delu tekme pa svoje zmage niso ogrozili. Varovanci domačega trenerjaso se jim v končnici približali na tri gole (22:25, 24:27 in 25:28), bližje pa niso mogli.V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovits petimi goli, v ribniški je enega več dosegelCeljska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Krko, ribniška pa bo gostovala v Velenju.Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 25:28Urbanscape Loka : Ljubljana 30:2818.00 Koper - Krka19.00 Slovenj Gradec 2011 - LL Grosist SlovanDobova - Maribor Branik (preloženo)