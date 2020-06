Brumzi spet »doma«

Ljubljana

Tudi mestni derbi

- Bivši rokometni reprezentant(37 let, 190 cm) se vrača v Ljubljano, kjer je začel kariero. Okrepil bo novega prvoligaša LL Grosist Slovan.Levoroki krilni igralec, ki lahko igra tudi na desnem zunanjem položaju, je doslej branil barve Prul, Celja, Cimosa, Vardarja, Gorenja, Nexeja in nazadnje Izole.»Čeprav zdaj živim z družino v Kopru (z ženoin dvema otrokoma; op. p.), se z veseljem vračam v Ljubljano. Hvala trenerjuin vodstvu kluba za zaupanje,« je sporočil priljubljeni Brumzi, ki je zbral 131 nastopov za Slovenijo in dosegel 358 golov.Na Kodeljevem so očitno odločni postati stabilni prvoligaši. A podobne načrte imajo mestni tekmeci z Galjevice (Ljubljana), ki jih vodita trenerin kot športni direktor Brumnov nekdanji soigralec. V prihodnji sezoni se nam po dolgem času obeta derbi prestolnice.Brumen je bil leta 2004 evropski prvak s Celjem Pivovarno Laško. S Cimosom se je uvrstil v četrtfinale lige prvakov, podobno mu je uspelo z Vardarjem. Za Slovenijo je nastopil na OI v Atenah 2004, SP 2001 v Franciji, SP 2003 na Portugalskem, SP 2005 v Tuniziji in SP 2007 v Nemčiji ter na EP 2002 na Švedskem, EP 2010 v Avstriji in EP 2012 v Srbiji.