Čarobni Dean Bombač

Branko Tamše. FOTO: Uroš Hočevar

e čaroben. Kar je prikazal proti Islandiji in kaže skozi prvenstvi, je užitek gledati. Uživa v rokometu, igra se rokomet. Je nesporni vodja slovenskega napada, tokrat je z 9 goli in 10 asistencami skoraj dosegel dvojni dvojček, kar je izjemno redko v rokometu.Poleg njega izstopa še, ki je poveljnik obrambe. Nanj se reprezentanca lahko zanese v vsakem trenutku, je v izjemni formi, zelo dobro se pripravi na vsakega nasprotnika, izziv mu je premagati zvezdnike. Pri obeh si želim, da bi to trajalo čim dlje, do konca prvenstva, ne bi pa zanemaril drugih igralcev, ki svoje dodajajo tako v obrambi kot napadu. Tudi zaradi njih smo v štirih tekmah dosegli štiri zmage.Selektor? Morda me bo v prihodnje demantiral, vendar očitno najbolj zaupa sedmim ali osmim igralcem, kar mu ta čas prinaša uspehe. Ko bo treba, bo vključil tudi druge igralce, ko bodo dočakali priložnost, jo bodo tudi izkoristili, saj so vsi zelo dobro pripravljeni. Sicer pa se zmagovalnega konja ne menja. Zdaj bo šla vsaka tekma na nož, na vsaki bo treba biti optimalen.Madžarska je zelo čvrsta v obrambi, igra tudi malce umazano. S kakovostno igro Bombača, Dolenca, Zarabca in drugih bi jim morali priti do živega, predvsem, če si bomo osvobajali prostor brez žoge. Madžarska ima sicer dve odliki, vratarjain korpulentnegaokoli katerega se vrti igra v napadu. Mačkovšek in Blagotinšek imata izkušnje z njim iz madžarske klubske scene, upam, da ga bosta čim bolje zaustavila. Po doslej videnem dajem Sloveniji prednost s 70:30 v odstotkih.