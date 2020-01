Čarovnik Deki je pogasil vulkan, naslednji so Madžari

Slovenija : Islandija 30:27 (15:14) Malmö Arena, gledalcev 3500, sodnika Načevski in Nikolov (Makedonija).

Slovenija: Ferlin (15 obramb), Kastelic; Blagotinšek 4, Henigman 2, Janc 2, Dolenec 4 (1), Cingesar, Cehte 1, Kodrin, Zarabec 3 (2), Šoštarič, Horžen, Žabić 1, Ovniček, Bombač 9, Mačkovšek 4.

Islandija: Gustavsson (8 obramb), Hallgrimsson (4); K. Kristjansson 1, Palmarsson 3, Elisson 6, Sigurdsson, Gislason, Gudmundsson 3, Petersson, Gunnarsson, Arnarsson, Gudjonsson, Jonsson 1, V. Kristjansson 5, Smarason 4.

Sedemmetrovke: Slovenija 6 (3), Islandija 2 (2); izključitve: Slovenija 8, Islandija 8.

Vranješ vse manj zgovoren

via REUTERS Borut Mačkovšek je proti Islabiji prebil v igri kar 50 minut. FOTO: Reuters

via REUTERS Vsi za enega, eden za vse, ostaja načelo slovenskih rokometašev na EP. FOTO: Reuters

Poravnava računov

Slovenci so proti Islandiji največ vodili za šest golov (26:20).

Realizacije strelov je bila 69 %, zapravili so tri 7-metrovke.

Jutri ob 16.15 jih čaka še ena zelo pomembna tekma z Madžarsko.

9

zadetkov je proti Islandiji dosegel Dean Bombač in bil izbran za igralca tekme

Malmö – S predstavo, na kakršno bi bil v najboljših letih ponosen tudi njegov vzornik, jeslovenske rokometaše popeljal do četrte zmage na 14. evropskem prvenstvu. Uspeh jih uvršča med najresnejše kandidate za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Če bodo v nedeljo boljši tudi od Madžarov, bo ta cilj praktično dosežen, a zdi, se, da se na Švedskem pripravlja nekaj zares velikega.»Po vodstvu s 7:2 bi morali razrešiti dvome o zmagovalcu, pa smo Islandcem pustili, da so nas ujeli in celo prehiteli (12:11; op. p.), vendar smo v drugem polčasu pokazali, da smo boljši. Nam je pa to opozorilo, kaj se nam lahko zgodi, če se preveč sprostimo.(15 obramb; op. p) je bil spet izvrsten,« je vratarja pohvalil, ki je dobršen del tekme v napadu sodeloval z Bombačem. »Zdaj je še lepše pogledati lestvico, vse je v naših rokah. Če premagamo še Madžarsko in potem Portugalsko, nam olimpijske kvalifikacije ne uidejo. Moramo zmagovati, hvala bogu, da je vse odvisno od nas,« je dodal »Zaro«.Selektorostaja neporažen na slovenski klopi, a bolj kot zmaguje, bolj redkobeseden postaja, zlasti, kadar ga obkroži slovenska sedma sila. »Štiri v vrsto, sliši se lepo. Všeč mi je, kako igramo, kako drug drugemu dajemo energijo. To je ključ uspeha,« na ekipni duh stavi Vranješ, ki je vseeno izpostavil MVP Bombača, strelca devetih golov, nekaj je bilo zares velemojstrskih, in avtorja neverjetnih asistenc. Islandci so ga samo gledali ...»Deki je izjemen rokometaš, a to smo vedeli že prej. Vidi se, da uživa. Imel je nekaj viška energije, saj ni igral proti Švici. Prav je, da se je izkazal,« se je malce pošalil Šved in se strinjal, da so Slovenci zgrešili preveč čistih strelov, tudi tri sedemmetrovke. Pa tudi, da je bila vrnitev Islandije dobrodošlo opozorilo. Kaj je fantom povedal med odmorom, morda prvič povzdignil glas? »Seveda ne bom razlagal podrobnosti iz slačilnice, sem pa rekel, da moramo nekatere stvari delati bolje. Hotel sem jim dati pozitivno energijo. Islandija je pokazala značaj in potem smo ga tudi mi« je razmišljal Vranješ.je na igrišču prebil skoraj 50 minut, poleg Ferlina več le še krilna igralcase še ni vrnil po poškodbi) in. »Vrhunsko smo začeli, potem so nam malce popustile moči, ker je bil ritem zelo močan. V nadaljevanju smo mi bili tisti, ki smo ga narekovali,« je povedal Mačkovšek in pohvalil tekmece. »Islandci so dobri, igrajo hitro. Imeli smo nekaj sreče, dani imel svojega dne. »V napadu smo igrali zares dobro, predvsem Dean je bil v svojem 'špilu'. 'Ferlo' je bil zanesljiv kot že ves čas. Upam, da bomo nadaljevali v tem slogu. Zdaj nas čakajo Madžari. Verjamem, da imamo boljšo ekipo in da bomo tudi njih premagali. Bolj bomo motivirani, poznamo njihove igralce.«V nedeljo se bodo Slovenci pomerili z znanci iz Madžarske, ki so predlani z Vranješem na klopi prikrajšali Slovenijo za nastop na SP. Čas za poravnavo računov. Mnogi slovenski igralci bodo še posebej motivirani, saj igrajo v madžarskih klubih, Mačkovšek,inv Veszpremu ter Bombač, Henigman inv Szegedu. Vranješ tekmece dobro pozna, saj je bil trener v Veszpremu in madžarski selektor. Vzhodni sosedi so strokovnemu štabusicer priključiliinBili so prijetno presenečenje prvega dela, kljub odsotnostiinso bili neporaženi, premagali Rusijo, remizirali z Dansko in po zasuku ugnali Islandijo ter prenesli dve točki, danes pa so klonili proti Norveški z 29:36. V odlični formi je vratar, v napadu sta najbolj nevarnain, ključni igralec je 120 kg težki krožni napadalec. »O Madžarih bomo razmišljali jutri,« ni hotel dogodkov prehitevati Vranješ.Prav je, da ima zadnjo besedo maestro Deki: »Madžare bomo že ukrotili. Ampak najprej me zanima pivo. 'Blagi' ima rojstni dan. Petek je.«Ko je prišel v slačilnico, se je iz nje zaslišal huronski vzklik ...