Če bo prvak, se bo tetoviral, ne obril

- »Naj bo »Maček« takšen ali drugačen, brez njega Slovenija nikdar ne bo osvojila kolajne,« je svojčas, ko je bilše problematičen najstnik, trdil nekdanji selektor. Njegove besede so bile preroške. Z bolj resnim »Mačkom« je Slovenija nastopila na OI, osvojila bron na SP in se uvrstila v polfinale EP na Švedskem. Izolan je ključen mož v obrambi in napadu, z njim lahko gre do konca ...Presrečen sem. Selektor je odpočil nekatere igralce, Dolenec in Bombač nista igrala, jaz nekaj malega. Nič. Po dnevu počitka potujemo v Stockholm, tam pa na glavo. Mislim, da je čas, da Slovenija nastopi tudi v finalu.Ne. Bil sem notri do pasu. Premrzlo je bilo.Logično. Pred tem smo nekateri igrali po 55 minut tako v obe smeri. Telo težko to zdrži. Prijalo pa mi je tudi, da sem se malce preznojil in prebudil mišice. Nisem si belil glave zaradi razpleta, če bi zmagali ali izgubili, ne bi bilo bistvene razlike. Glavno je, da smo v polfinalu. Ko sem videl, da so Portugalci premagali Madžare, sem bil presrečen. Storili so nam veliko uslugo.Seveda se jim bomo zahvalili, ampak konec koncev so igrali zase. Privoščim jim olimpijske kvalifikacije. Če le ne bodo igrali proti nam, ker jih bomo potem morali spet razbiti.Že res, ampak najprej moramo razmišljati o tekmecu, ki ga bomo imeli v petek. Upam, da bomo spet igrali tako, kot smo v drugem polčasu proti Portugalcem. Telesno smo pripravljeni. Imamo višino, imamo težo, imamo znanje. Ne smemo se več zadovoljevati s polfinali, ker to pomeni predajo. Zanima me samo finale in, če bo bog dal, zlata kolajna.Hrvati so bolj podobni nam. Španci v obrambi bolj taktizirajo, se umikajo, hočejo krasti žoge. Mislim, da nam njihova igra bolj ustreza. V Varaždinu smo jih zlahka premagali. Ampak vidimo, da so na tem prvenstvu zelo zanesljivi. Maksimalno se bomo pripraviti nanje, do potankosti preučili njihovo igro. Verjamem, da nam bo uspelo.To je res, nimajo mladosti. Verjetno niti ne toliko moči kot mi. Mislim, da smo tudi tekaško dosti bolje pripravljeni, če bomo držali naš ritem, bo to naša velika prednost.Naprej bi se zahvalil vsem, ki verjamejo v nas. Pa tudi tistim, ki niso verjeli v nas, saj so nas samo dodatno motivirali, da smo jih postavili v zmoto. Upam, da bomo zdaj res stopili skupaj. Včasih imam občutek, kot da ti lastna država ne privošči uspeha. Verjamem, da nas bodo mnogi prišli spodbujat v živo. Tam dvorana sprejme prek 20.000 ljudi, gotovo se bodo našle vstopnice. Podpora navijačev bi nam pomenila ogromno. Hrvatov bo vsaj 10.000. Pozivam zvezo, naj organizira čarterje v paketu z vstopnicami in hotelom po zmerni ceni. To bi se spodobilo. Ne bo jim žal. Pred prvenstvom sem rekel, da imam občutek, da bomo prvaki. Še vedno verjamem v to.Če bomo prvaki, se bom dal tetovirati. Nekaj, povezano z naslovom. V Veszpremu smo si rekli, da si bomo vsi obrili glave, če bomo osvojili ligo prvakov. Nismo je. Zdaj se mi zamisel, da bi bil brez las, ne zdi ravno pametna.