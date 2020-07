Celjani dobili tekmece v ligi prvakov: Barcelona, Zagreb, Veszprem ...

»Sposobni smo premagati tudi kakšnega velikana«

Krimovke so dobile izjemno mikavne tekmece. FOTO: Voranc Vogel



Tudi Krim v močni skupini

Po današnjem žrebu so znani tekmeciinv prenovljeni ligi prvakov oziroma prvakinj, kjer bo v obeh najmočnejših evropskih tekmovanjih v sezoni 2020/21 nastopilo po 16 najboljših rokometnih moških in ženskih ekip na stari celini. Celjska ekipa bo v prvem delu tekmovanja nastopila, v njej so tudiinbodo nastopiliin»Že pred žrebom smo vedeli, da nas čakajo zahtevni tekmeci. Naša filozofija je znana. Prisegamo na delo, trening in garanje, ki edino prinaša rezultate, kar smo videli že v minuli sezoni. Seveda si želimo uvrstitve v izločilne boje, za katere smo bili letos zaradi korone prikrajšani, a se zavedamo, da nas čaka še težje delo kot v prejšnji sezoni. Sposobni smo premagati tudi kakšnega velikana, pri tem pa seveda ne smemo delati napak na tekmah s tekmeci, s katerimi se bomo borili za napredovanje. Smo leto bolj izkušeni, ogrodje ekipe je ostalo enako in to moramo izkoristiti ter nadgraditi,« je po dunajskem žrebu uvodoma dejal trener celjske ekipe Tomaž Ocvirk.»Favoriti skupine so Barcelona, Veszprem in Kiel, močan je Nantes, prav tako Aalborg. Zaporožje je trenutno največja neznanka glede kadra, Zagreb pa bo po naših zmagah v prejšnji sezoni gotovo še dodatno motiviran. Ne bo lahkih tekem, a nikomur tudi ne bo lahko proti nam. Rad bi dejal, da so vse to ekipe, ki bodo napolnile Zlatorog,« je še dodal Ocvirk. V skupinskem delu tekmovanja bo v vsaki skupini nastopilo po osem ekip. Najboljši dve ekipi po prvem delu tekmovanja se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa si bodo prek dodatnih tekem skušale izboriti mesto med osem najboljših ekip. Zadnjeuvrščeni ekipi bosta izpadli iz elitnega tekmovanja.Liga prvakov se bo pričela 13. septembra. Do 4. marca prihodnje leto bodo na sporedu tekme skupinskega dela, tekme za preboj v četrtfinale bodo med 31. marcem in 8. aprilom. Prve četrtfinalne tekme so na sporedu 12. in 13., povratne pa 19. in 20. maja. Zaključni turnir četverice bo 12. in 13. junija v Kölnu.Rokometašicam Krima je žreb namenil zanimive tekmice.bodo igrali: Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta, Bietigheim in Krim Mercator.Valcea, Györ, Budućnost, Borussia Dortmund, CSKA Moskva, Brest, Odense in Koprivnica.Tekme skupinskega dela lige prvakinj bodoprihodnje leto. Prve tekme za razvrstitev v četrtfinale bodo 6. in 7., povratne pa 13. in 14. marca. Prve četrtfinalne tekme bodo 3. in 4., povratne pa 10. in 11. aprila. Zaključni turnir bo 29. in 30. maja v Budimpešti.