FOTO:Celjani kot nindže nad virus in tradicijo

Celje

Celje je v zadnjih treh sezonah izgubilo prvo domačo tekmo.



Aalborg je lani v Zlatorogu zmagal za gol (29:28).



Tekma med Szegedom in PSG je zaradi okužbe pri Madžarih preložena.

19

slovenskih rokometašev bo igralo za tuje klube v ligi prvakov

Nadgradnja sistema

Tomaž Ocvirk stavi na ekipi duh. FOTO: Jure Eržen

Devetnajst legionarjev

Edino zmago proti Aalborgu v dosedanjih štirih dvobojih so Celjani (na fotografiji Matic Grošelj) dosegli februarja 2018 (32:28). FOTO: Tomi Lombar

- »Nindža, prižgi, mi smo pripravljeni!« se bo zaslišalo v praznem Zlatorogu, kjer bodo Celjani ob 18.45 začeli prvo evropsko tekmo po 23. februarju. Svojevrstno zmago so slovenski prvaki dosegli že včeraj, ko so bili na testiranju negativni na covid-19. Na igrišču bo vseeno favorit močni Aalborg.Nindža, kot kličejo legendarnega varnostnika na Opekarniški 15, bo eden redkih gledalcev v hramu slovenskega rokometa. Tekma 1. kola EHF lige prvakov bo minila za zaprtimi vrati, a že na naslednji proti Kielu 1. oktobra naj bi jih bilo 400. Vmes bodo Celjani gostovali v Barceloni. Tako Kiel kot Barcelona še nista končala sezone 2019/20, konec decembra bo namreč zakasneli F4 v Kölnu, kjer bosta še Veszprem in PSG.V ligi prvakov se je začelo novo obdobje, v njej ni več 28 klubov v dveh domovih, temveč zgolj še 16. V četrtfinale se bosta neposredno uvrstila po dva iz dveh skupin, ekipe na mestih od 3 do 6 bodo igrale play-off. Cilj Celjanov je priti v izločilne boje. Bili so med osmoljenci koronasezone 2019/20, po šestih letih se jim je le uspelo uvrstiti v osmino finala, a tekmi s Kielcami nista bili odigrani.Tokrat se zavedajo, da bo sezona najbolj čudna doslej, a hkrati upajo, da se bo kolikor toliko normalno končala. Gotovo pa bodo vsaj v jesenskem delu pogrešali navijače v Zlatorogu, kjer včasih decibeli dosežejo zdravju škodljive vrednosti. Celje ja namreč domačinska ekipa. V dveh letih, odkar jo vodi, je v LP zbrala 13 točk, od tega 11 doma in dve lani v Zagrebu, kjer je imela večjo podporo od domače.Tokrat se bo morala znajti sama. »Zato mora biti naša klop toliko bolj glasna,« na moštveni duh stavi Ocvirk, ki bo lahko računal na rahlo poškodovanega kapetana, vprašljiv pa je nastop levorokega(hrbet).Pri pivovarjih je jedro ekipe ostalo, odšli so trije pomembni igralci (), novincev je pet, vratar, krožni napadalecin krilni igralecter dva mlada črnogorska reprezentantain»Naša prednost v primerjavi s prejšnjo sezono je v tem, da je sistem ostal isti, zato smo lahko takoj začeli z njegovo nadgradnjo,« je razmišljal Ocvirk, zadovoljen s telesno pripravljenostjo igralcev, ki bodo tekmecu želeli vsiliti svoj ritem in ga z borbenostjo v obrambi siliti k napakam. Za to pa se bodo morali obnašati kot nindže, starodavni japonski plačanci, ki sta jih odlikovala zvitost in spretnost, če bodo hoteli prekiniti slabo tradicijo. Celje je v zadnjih treh sezonah izgubilo prvo domačo tekmo, v zadnjih dveh za gol. Za zadetek je bilo prekratko tudi lani z Aalborgom.Novost v ligi prvakov so termini, odslej se bo igralo ob sredah in četrtkih in ne več ob koncu tedna. Poleg celjskih igralcev bo med elito še 19 slovenskih legionarjev:(Pick Szeged),(Meškov),(Veszprem),(Barcelona),(Kiel),(Nantes),(Zagreb), do konca leta bo kot posojeni igralec pri Flensburgu​Je pa korona že pokazala zobe, zaradi okužbe v Pick Szegedu je preložena jutrišnja tekma s PSG.