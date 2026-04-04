Celjski rokometaši napredovali v polfinale evropskega pokala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se na povratni četrtfinalni tekmi evropskega pokala v Romuniji z igralci moštva Buzau razšli z neodločenim izidom 36:36 (17:21). Tako so se zanesljivo uvrstili v polfinale, saj so na prvi tekmi pred tednom dni zmagali z 41:32.

Izbranci celjskega trenerja Klemna Luzarja so si v prvi polovici tekme v Romuniji nekajkrat pridelali pet golov zaostanka (13:18, 14:19, 15:20, 16:21), na začetku drugega polčasa pa so dvakrat zaostali že za šest zadetkov (18:24, 19:25).

A mlada ekipa iz Celja je v nadaljevanju le pokazala svoj pravi obraz. Med 34. in 37. minuto je naredila delni izid 4:0 in se približala le na dva gola zaostanka (23:25), v 41. minuti pa je po zadetku Luke Perića izenačila na 27:27.

V zadnjem delu dvoboja pivovarji niso popustili, vselej so bili blizu romunskim tekmecem, na koncu pa so se zasluženo prebili med najboljše štiri v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V celjskem moštvu sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič s sedmimi in Uroš Milićević s šestimi goli.

Buzau – Celje Pivovarna Laško 36:36 (21:17) Dvorana Romeo Iamandi, sodnika: Panayides in Andreou (oba Ciper). Buzau: Craciunescu, Tcaciuc, Broasca 3 (2), Csog, Klis 3, Sukić, Virbauskas 2 (2), Tarita 4 (2), Bejinariu 3, Gogola 6 (2), Rata 2, Mitić 3, Hrimiuc 4, Komogorov, Komok, Grbović 6. Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 4, Mazej 5, Bognar 1, Anžič 7 (1), Planteu, Marguč 4, Onufrijenko, Milićević 6, Makuc 4, Korošec 2, Ž. Mlakar 2, Rakita 1. Sedemmetrovke: Buzau 9 (8), Celje Pivovarna Laško 3 (1). Izključitve: Buzau 4, Celje Pivovarna Laško 10 minut.

V polfinale sta se uvrstila tudi madžarska Tatabanya in Ohrid iz Severne Makedonije. Tatabanya je v četrtfinalu izločila turški Nilüfer, Ohrid pa grški Olympiakos. Zadnji polfinalist bo znan po nedeljskem obračunu med češko Karvino in Izviđačem iz BiH, ki je na prvi tekmi zmagal s 36:31.