Celjani v Nemčiji zamrznili pri minus 16

Do vodstva z 8:6 so se rokometaši Celja Pivovarne Laško še dobro držali v Magdeburgu, potem pa so evropski prvaki prestavili višje in z delnim izidom 6:0 zasukali tekmo 3. kola EHF lige prvakov ter vpisali visoko zmago z 39:26, svojo prvo v tej sezoni.

Celjani so v Nemčiji doživeli že tretji poraz in znova pokazali, da niso konkurenčni med elito. Oslabljena ekipa trenerja Alema Toskića (nastopilo je zgolj 13 igralcev, v drugem polčasu je bil izključen reprezentant Stefan Žabić), bo v sredo gostila Montpellier, še prej jo v nedeljo čaka zelo zahtevno gostovanje v Ribnici v ligi NLB, v katero so pivovarji prav tako vstopili zelo slabo.

Pri slovenskih prvakih, ki na začetku sezone ne najdejo forme in iz tekme v tekmo izgubljajo samozavest, se je najbolj izkazal vratar Rok Zaponšek z 12 obrambami, štiri gole so dosegli Ante Ivanković, Vid Kačičnik in Luka Perić. Slednja sta poleg Leona Gregoriča (2) dosegla prve zadetke v ligi prvakov.

To je bila najvišja zmaga Magdeburga v ligi prvakov in eden najhujših Celja, ki tone v vse globljo krizo.