Celjani ostali praznih rok v svoji dvorani

Celjani bodo igrali naslednjo tekmo naslednji četrtek v Kielu. FOTO: Slavko Kolar



Med strelci za goste tudi Marguč in Blagotinšek

Rokometašiso na današnji tekmi 11. kroga evropske lige prvakov na domačem igriščuproti. Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu v četrtek,. Rokometni velikan iz Veszprema je končal zmagoviti niz Celja v ligi prvakov, ki je po polnih izkupičkih na dvobojih protiindoživel osmi poraz in je na sedmem mestu v skupini B.Zasedbi iz mesta ob Savinji trenutni položaj na razpredelnici ni zagotavljal nastopa na izločilnih tekmah, a bo Evropska rokometna zveza (EHF) zaradi številnih neodigranih in prestavljenih tekem, ki jih je povzročila pandemija novega koronavirusa, bržkone spremenila tekmovalni sistem in vsem klubom iz skupinskega dela omogočila nastop v osmini finala. To spremembo je EHF že vpeljal v ligo prvakinj, kjer igrajo rokometašice, podobna odločitev o ligi prvakov pa bo bržkone padla tudi na zasedanju, ki bo 26. februarja na Dunaju.Izbranci domačega trenerja Tso bili uvodoma povsem enakovredni tradicionalnim tekmecem iz Veszprema. Po izidu 7:7 so izgubili rdečo nit v svoji igri, kar je izkušena in mednarodna pisana madžarska zasedba, kjer že vrsto let igrata otroka celjskega klubainizkoristila in ji v 14. minuti ušla za tri gole (7:10).Zdesetkani in oslabljeni Celjani, ki na današnjem dvoboju niso mogli računati na svojo prvo violino v tej sezoniterin, so si najvišji zaostanek v prvi polovici tekme pridelali v 27. minuti, po zaostanku 11:15 pa so strnili svoje vrste in po delnem izidu 3:0 povsem zadihali za ovratnik vzhodnim sosedom (14:15).Celjani so se v drugem polčasu trudili po svojih najboljših močeh, a močne tekmece, ki v zadnjem času niso ravno najbolje pripravljeni in so pred prihodom v Zlatorog izgubil kar pet tekem, niso mogli ogroziti. Vseskozi so bili v zaostanku, nekajkrat so se približali na dva gola zaostanka (15:17, 16:18, 21:23), nato pa so gosti malce odločneje pohodili svojo stopalko na plin in si znova priigrali neulovljivo prednost.V celjski zasedbi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovitas šestimi ins štirimi goli. V madžarski ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Marguč s petimi zadeti, Blagotinšek je prispeval dva gola.