Celjani po koronski kroni v boj za novo s tekmecema več

Pari uvodnega kroga lige NLB: Trimo Trebnje : Koper, Jeruzalem Ormož : Dobova, Riko Ribnica : Urbanscape Loka, Krka : Slovenj Gradec, Celje Pivovarna Laško : LL Grosist Slovan, Gorenje : Ljubljana, Butan plin Izola : Maribor Branik.

- Korona ga je v športnem svetu pošteno pokronala. Kajti če ne končaš državnega prvenstva in ni kakšnih večjih dilem o prvaku, kako v boju klubskih interesov odločiš o tem, ali bo kdo v nedokončani sezoni izpadel ali ne? Birokratsko avtoritativno.Združenje klubov slovenske rokometne lige NLB je bilo v tem precepu, na koncu se je previdno in salomonsko odločilo – tudi v prid Maribora Branika –, da se po sezoni 2019/20 nihče ne bo poslovil od elitnega razreda. Vanj sta napredovala najboljša drugoligaša Slovan in Ljubljana.Liga se je razširila na 14 ekip, tako bo najmanj dve sezoni, vendar nekateri tudi menijo, da bi bilo še najprimernejše prvenstvo z desetimi klubi. A čim več nas je skupaj, pa zaradi socialnega distanciranja ne na kupu, lažje se bomo bojevali proti koronavirusu.Včeraj so na sedežu Rokometne zveze Slovenije opravili tudi žreb za tekmovalno sezono 2020/21.»Državno prvenstvo se bo začelo 5. septembra, tudi v primeru, če gledalcem še vedno ne bo dovoljen vstop v dvorane. Za razliko od preteklih sezon ne bo končnice za prvaka in izpad, v 26. kolih se bo vsako moštvo dvokrožno pomeril z vsakim tekmecem.Novost pa je tudi to, da mora vsak klub zagotoviti prenos tekme na družbenem omrežju,« je poudaril generalni sekretar RZSKomisar lige NLBje nadziral žreb, zanimivost pa je, da bosta v uvodnem kolu oba ljubljanska kluba gostovala pri najmočnejših slovenskih kolektivih: Slovan pri državnem prvaku Celju Pivovarni Laško, Ljubljana pri Gorenju.Slovan bo že takoj v 2. kolu gostil prav Velenjčane. Za oba novinca iz glavnega mesta, ki je včasih premogel finalista evropskega pokala prvakov Slovana in polfinalista Prule, bo glavni cilj sezone obstanek v ligi NLB, od elite se bosta namreč poslovila zadnjeuvrščena prvoligaša.Od dveh ljubljanskih derbijev v naslednji sezoni bo prvi v 5. kolu, drugi v 18. Celje in Gorenje se bosta najprej tekmovalno soočila v 10. kolu v celjskem Zlatorogu, povratni obračun v Rdeči dvorani bo na sporedu v 23. kolu.Liga NLB naj bi se sklenila 29. maja 2021. Da po rednem delu ne bo obeh končnic tekmovanja, pa razlogi ležijo v večjem številu klubov, grožnji koronavirusa in tudi v obsežnem reprezentančnem programu izbrancev