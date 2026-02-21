Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala v Istanbulu premagali turški Bešiktaš s 36:34 (20:17) in se zanesljivo prebili v četrtfinale. Celjska zasedba je že na prvi tekmi pred tednom dni zmagala z 39:34. Celjani so se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, potem ko so bili v dveh obračunih boljši od tekmecev iz Istanbula s skupnim izidom 75:68.

Ekipa iz knežjega mesta je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada. Njihovi četrtfinalni tekmeci bodo znani v prvi polovici prihodnjega tedna po žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Izbranci celjskega trenerja Klemna Luzarja so v turškem velemestu prikazali zelo zrelo predstavo. Večji del prvega polčasa so bili v ospredju, najbolj izdatno prednost pa so imeli v 14. minuti, ko je Žiga Grabar zadel za 13:9.

Do odhoda na veliki odmor so imeli škarje in platno v svojih rokah, tako da so drugo polovico tekme začeli z lepim izhodiščnim položajem (20:17).

Turški prvaki so sredi drugega polčasa pošteno zagrozili Celjanom, ki pa so se sijajno odzvali po zaostanku 26:27. Po zaporednih golih Maia Marguča, Uroša Milićevića in Lucijana Korošca so znova povedli z 29:27.

V zadnjem delu tekme so imeli gostitelje vseskozi pod rezultatskim nadzorom ter se zasluženo uvrstili med najboljših osem. V nadaljevanju sezone bodo tudi edini slovenski predstavniki na mednarodni sceni. V Istanbulu je blestel vratar Gal Gaberšek, ki je zbral kar 18 obramb in dosegel en gol, najučinkovitejša pa sta bila Milićević s sedmimi in Andraž Makuc s šestimi zadetki.

V osmini finala evropskega pokala so se v petek poslovili rokometaši Trima. Od njih so bili boljši tekmeci iz Ljubuškega, dolenjska ekipa je proti vodilni ekipi BiH v dveh tekmah izgubila s skupnim izidom 61:65. Trebanjska ekipa je pred tem v drugem krogu izločila avstrijski Vöslau, v tretjem pa črnogorsko Budvo.