Celjani proti Kielu za prvi točki

Celje

- Ob 20.45 so rokometaši Celja Pivovarne Laško in Kiela začeli tekmo 3. kola EHF lige prvakov. V Zlatorogu tekmo spremlja 350 gledalcev, kolikor jih je dovolil NIJZ.Celjani še nimajo točk v skupini B, izgubili so doma za gol proti Aalborgu in v gosteh pri Barceloni. Kiel je zmagal v Zagrebu za 10 golov in izgubil doma proti Nantesu za 8.Pri Celjanih ne igra kapetan, nemški prvaki pogrešajo prvega vratarjaimajo pa bivšega Celjana. Glavna zvezdnika stainCelje in Kiel sta doslej odigrala 10 tekem. Leta 2017 sta si razdelila zmagi. Kiel ima 7 zmag, Celje 3, enkrat sta se razšla brez zmagovalca.