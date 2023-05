Celjani prvi finalisti

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prvi finalisti zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ormožu. Enaindvajsetkratni pokalni zmagovalci iz Celja so na prvi polfinalni tekmi premagali Koper z 31:29 (15:14), v nedeljskem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalci druge tekme med ormoškim Jeruzalemom in novomeško Krko, ki se bo začela ob 17.30.

Rokometaši iz mesta ob Savinji so izpolnili prvi del naloge v Prlekiji in se prebili v veliki finale. Njihova pot do najbolj prestižne tekme je bila zelo »makadamska«, odpor polfinalnih tekmecev z Obale so strli v sami končnici povsem enakovrednega obračuna. Koprčani so se brezkompromisno podali v boj proti papirnatim favoritom iz Celja. V prvi polovici tekme so jim bili povsem konkurenčni, sredi drugega polčasa pa so pridelali tri gole zaostanka (21:24, 22:25 in 23:26).

Ko je že kazalo, da so izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića ujeli pravšnji ritem, pa so jim Koprčani po golih Jake Moljka in Adama Bratkovića v 49. minuti povsem zadihali za ovratnik (25:26).

V prelomnih trenutkih dvoboja so se Celjani le zbrali in pet minut pred koncem rednega dela znova povedli za tri gole (29:26). Lepe prednosti, tudi najvišje v prvem polfinalnem obračunu v Ormožu, niso zapravili, po hudem boju so si tudi priigrali finalno vozovnico, čeravno so se jim Koprčani po golu Benjamina Bekrića v zadnji minuti znova približali na gol zaostanka (30:29).

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Koprčan Aleks Vlah z devetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Nebojša Bojić z 18 obrambami. Tine Poklar je za Koper dosegel deset zadetkov, vratar Marin Đurica pa je zbral 12 obramb.