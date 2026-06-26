Celjani so lahko zadovoljni, oživeli bodo prestižne derbije z Zagrebčani

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v ligi prvakov v sezoni 2026/27. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki, bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb.

Skupino A sestavljajo madžarski Veszprem, nemški Füchse Berlin, portugalski Porto in srbski Partizan Beograd, skupino B francoski Nantes, nemški Melsungen, poljska Wisla Plock in Vardar Skopje iz Severne Makedonije.

V skupini D so portugalski Sporting Lizbona, madžarski Pick Szeged, danski GOG Gudme in švedski Kristianstad, v skupini E španska Barcelona, francoski Montpellier, romunski Dinamo Bukarešta in danski Aarhus, v skupini F pa nemški Magdeburg, poljske Kielce, norveški Kolstad in švicarski Kriens-Luzern.

Liga prvakov se je v sezoni 2026/27 s 16 razširila na 24 ekip, Slovenija pa bo imela po sezoni 2023/24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začela 9. septembra.

Po najboljši dve ekipi iz vseh šestih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja.

Na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu so zmagali rokometaši Barcelone, sicer 13-kratni zmagovalci lige prvakov oziroma nekdanjega pokala državnih prvakov.

Po petkrat sta slavila nemška Gummersbach in Magdeburg, v sezoni 2003/04 pa so bili najboljši tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

Krimovka čakajo zahtevne tekmice in naporna potovanja. FOTO: Blaž Samec/Delo

Krimovke bodo prepotovale Evropo

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v ligi prvakinj v sezoni 2026/27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra.

Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njene tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.

V skupini B so francoski Metz, madžarski Györ, danska Odense in Nykobing, romunska Gloria Bistrita, hrvaška Podravka Koprivnica, norveški Storhamar in nemški Blomberg-Lippe.

Tekmovalni sistem lige prvakinj v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili nastop v četrtfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med najboljših osem.

Najboljše štiri ekipe iz četrtfinalnih obračunov se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo junija prihodnje leto v dvorani MVM Dome v Budimpešti.

Na večni lestvici so na vrhu igralke Spartaka iz Kijeva, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja kar 13-krat zmagale v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je zmagal osemkrat, Györ sedemkrat, Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter Vipers Kristiansand pa po trikrat.

Dvakrat so Evropo pokorile tudi krimovke, prvič v sezoni 2000/01, drugič pa v sezoni 2002/03.

Na letošnjem zaključnem turnirju v madžarski prestolnici so zmagale rokometašice francoskega Metza.