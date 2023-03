Celjani v en glas: V Zlatorogu smo mi gospodarji

V nadaljevanju preberite:

Tekma leta, kot so jo označili tako pri Celju Pivovarni Laško kot Trimu iz Trebnjega, bo upravičila naziv. Za derbi lige NLB, ki bo jutri ob 18. uri v dvorani Zlatorog, je bilo že včeraj prodanih 3859 vstopnic. Zelo verjetno bo padel rekord po obiskanosti srečanja državnega rokometnega prvenstva iz leta 2016, ko je zmago Celja proti Gorenju na odločilni tekmi za naslov videlo 4500 ljudi. Domača zasedba Alema Toskića ima dve točki prednosti, toda Trimo, ki ga vodi Uroš Zorman, je lansko domačo tekmo dobil z 31:20 in bi v primeru zmage imel prosto pot do prvega naslova. Če bodo boljši favoriti iz Celja, bo prvenstvo praktično odločeno v njihov prid.

Kaj so povedali celjski igralci Gal Marguč, Žiga Mlakar, Matic Suholežnik, pomočnik trenerja David Razgor in direktor Miroslav Benicky? Zakaj si bo Slovak grizel nohte?