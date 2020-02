Celjani v Ormožu z voskom v ušesih

Ljubljana

Krim Mercator želi pustiti dober vtis v Franciji.



Gorenje lovi drugo zmago proti Ademarju Leonu.



Celjani čakajo na dobre novice iz Pariza.

Alja Varagić je najboljša strelka Krima Mercatorja. FOTO: Uroš Hočevar

Revanša v Rdeči dvorani

David Miklavčič je pred kratkim podaljšal pogodbo z Gorenjem še za eno sezono. FOTO: Roman Šipić

Celjska usoda v rokah Pariza

- Krimove rokometašice so se v strahu pred koronavirusom odpovedale udobnemu letu iz Benetk in se raje že v sredo zvečer z avtobusom podale na 1900 km dolgo pot v Brest, kjer jih danes ob 15. uri pri ekipičaka predzadnja tekma v ligi prvakinj, v kateri si ne morejo obetati dosti več od dostojnega poraza.Več možnosti za evropski uspeh imajo njihovi kolegi iz Velenja, ki bodo želeli še drugič ugnati Ademar Leon v pokalu EHF. Jutri pa bodo na trnih Celjani, katerih napredovanje v osmino finala lige prvakov je v rokah zvezdnikov Paris St. Germaina.Krimovke nimajo več realnih možnosti za nastop v četrtfinalu, želijo pa se izogniti zadnjemu mestu v skupini 2 glavnega dela lige prvakinj. Ta čas imajo točko prednosti pred Sävehofom. Brest, eden od glavnih kandidatov za nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti, si je že zagotovil četrtfinalno vstopnico.Svojo moč je pokazal v začetku meseca, ko je na Kodeljevem zmagal z 29:25, z desetimi goli pa je blestela kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros, s 65 goli druga najboljša strelka v elitnem tekmovanju. Daleč pred njo je s 84 zadetki veterankaiz Budućnosti, prav ta pa bo zadnja tekmica na Kodeljevem čez teden dni, ko bodo krimovke za konec želele vpisati prvo domačo zmago in napovedati še bolj konkurenčen boj v prihodnji sezoni, ko bodo precej okrepljene.Da bi jo lahko dosegle na vzhodu Francije, je zelo malo verjetno, tudi 20-urna vožnja bo gotovo pustila posledice. »Glede na vse razmere, ki se dogajajo v zadnjih dneh, smo na pot odšle z avtobusom, kar nas postavlja v težak položaj. Priprave so bile okrnjene, a dekleta smo vajena hudega in se hitro prilagodimo razmeram. Vzdušje v ekipi ostaja dobro in tekme se zelo veselimo. Mislim, da napredujemo in lahko odigramo še bolje, kot smo nazadnje proti Valcei,« želi na tekmi, ki se je končala z remijem, graditi, najboljša strelka slovenskih prvakinj (50 golov, 8. mesto).Tudi Velenjčani imajo malo možnosti za četrtfinale pokala EHF, saj sta v skupini očitno premočna Magdeburg in Nantes, želijo pa ostati pred Ademarjem Leonom, ki so ga pred tednom dni presenetili v Španiji (26:23) in mu bodo skušali vzeti mero tudi danes v Rdeči dvorani (17).Toda izkušnje iz zadnje sezone, v kateri so v gosteh premagali Granollers, potem pa doma visoko izgubili in ostali brez skupinskega dela, so še sveže. Ob tem so sredi tedna doživeli boleč poraz v ligi NLB pri Trimu in izgubili nekaj samozavesti. »Zavedamo se, da nas čaka zelo težka tekma. Kljub temu, da smo v Španiji zmagali, vemo, da se bo tekmec dobro pripravil na nas. V Trebnjem smo žal pokvarili vtis, zato bomo dali svoj maksimum. Upam, da se nam priključijo tudi poškodovani igralci (; op. p.) in računam na glasno podporo s tribun,« je navijače na spektakel povabil vratar, s 16 obrambami junak zmage v Leonu. Ima trenerše kakšnega aduta v rokavu?Tretji in paradni slovenski predstavnik v Evropi, Celje Pivovarna Laško, je zadnjo tekmo rednega dela lige prvakov odigralo že v sredo in v Flensburgu izgubilo za tri gole. Jutri se bodo pivovarji znašli v čudni situaciji. Medtem ko bodo igrali težko tekmo lige NLB pri Jeruzalemu (17.30), bodo z enim ušesom poslušali vesti iz Pariza, ki bo pol ure prej začel tekmo z Zagrebom.Če gostje s trenerjemne bodo zmagali, se bodo Celjani po šestih letih uvrstili v osmino finala. »Fantom ne bom dovolil, da se obremenjujejo z izidom iz Francije, saj nas čaka težko delo,« zatrjuje trener, ki je proti ekipiizgubil v prejšnji sezoni.– Slovenj Gradec : Koper 23:28;Riko Ribnica – Urbanscape Loka, Dobova – Krka, Butan plin Izola – Maribor (vse 19),Jeruzalem Ormož – Celje Pivovarna Laško (17.30).