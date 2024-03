Celjani v slogu sezone tudi za konec praznih rok

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so ligo prvakov končali brez točke. Pred 1800 gledalci so v svojem Zlatorogu izgubili tudi v zadnjem, 14. krogu, tokrat je bil s 34:30 (15:15) boljši danski klub Gudme. Celjani so tako sezono 2023/24 končali na dnu lestvice skupine B brez točke, enako slab točkovni izkupiček pa je imela v skupini A tudi makedonska ekipa Eurofarm Pelister.

Vsaj v prvem delu so bili Celjani povsem enakovreden tekmec. Le na začetku so nekoliko zaspali, potem pa morali loviti zaostanek dveh golov. Dance so ujeli po golu Tadeja Mazeja za 6:6 v deseti minuti, potem pa sta bili ekipi povsem skupaj. Nobena si ni priigrala več kot zadetka naskoka, potem pa je za 10:9 poskrbel Žiga Mlakar.

V dvorani Zlatorog je nato sledil več kot polurni premor, saj je morala zdravniška ekipa pomagati enemu od gledalcev na tribunah. Potem ko so ga pospremili v bolnišnico, se je tekma nadaljevala, v končnici pa je bil scenarij podoben kot do prekinitve.

V tem delu tekme je bil ključni mož Celjanov vratar Rok Zaponšek. Nizal je obrambe, polčas končal pri osmih in ubranil tudi nekaj ključnih poskusov Gudmeja. Tako so bili v vodstvu tudi Celjani, nazadnje po golu Mitje Janca za 15:14, polčas se je končal z neodločenim izidom.

A nadaljevanje potem ni bilo tako dobro. Začetek je sicer nakazal prvi uspeh v sezoni, saj so domači dvakrat vodili za dva gola (17:15, 18:16). Sledile pa so danske minute, vratar Tobias Thulin je bil vse bolj razpoložen in je spravljal v obup domače rokometaše.

Gudme je v nekaj minutah prišel do vodstva (22:21), ki ga ni več pustil iz rok. Celjani so bili sicer blizu, zaostajali za gol ali dva, a do zasuka niso mogli.

Največ golov, osem, je dosegel Mitja Janc, po štiri sta dodala Žiga Mlakar in Rok Marić. Pri tekmecih je Mensing zabil 10 golov.