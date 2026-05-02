Celjani v loteriji ostali brez finala evropskega pokala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni polfinalni tekmi evropskega pokala v Severni Makedoniji po izvajanju sedemmetrovk izgubili proti Ohridu s 27:29 (11:11; 24:25) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Poleg Ohrida se je v veliki finale uvrstila tudi madžarska Tatabanya, ki je bila v dveh tekmah boljša od Izviđača iz BiH.

Celjski rokometaši so po 22 letih imeli veliko priložnost, da se znova uvrstijo v veliki finale enega od treh rokometnih pokalov. Leta 2004 so osvojili prestižno ligo prvakov po zmagoslavju proti nemškemu Flensburgu, v letošnjih obračunih proti Ohridu pa se jim ni izšlo. Po tesni domači zmagi na prvi tekmi s 27:26 so na povratni tekmi v znanem turističnem kraju v Severni Makedoniji po rokometni loteriji izgubili z 27:29, skupno na dveh tekmah pa s 54:55.

»Za nami je težak poraz, vedno je tako po izvajanju sedemmetrovk, v rokometni loteriji se nam ni izšlo,« je po porazu dejal celjski strateg Klemen Luzar in dodal: »Čestitam Ohridu za napredovanje, predvsem pa mojim varovancem, v tem zahtevnem vzdušju so ohranili mirnost in tekmo odigrali brez strahu. Vseskozi so bili bojeviti, tudi naša obramba je bila na najvišji ravni, na našo veliko žalost pa je bil Ohrid boljši od nas za en zadetek. Ne smemo biti razočarani, pred nami je še boj za naslov državnega prvaka.«

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Pri Celjanih je bil na povratni tekmi v Ohridu najbolj učinkovit Luka Perić z osmimi goli, Aljuš Anžič je dosegel pet zadetkov. Japonec Kouke Yasuhira je za gostitelje dosegel devet, Slovenec Tilen Strmljan pa sedem golov.