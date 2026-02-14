Celjani v Zlatorogu s pomembno zmago proti Bešiktašu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala premagali turški Bešiktaš z 39:34 (19:17). Povratna tekma bo 21. februarja v Istanbulu. Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti.

Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor trdovratnega tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovici tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb. Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada.

V nedeljo bo na veliko sceno v tem tekmovanju stopil tudi Trimo iz Trebnjega, ki se bo v Ljubuškem v BiH pomeril z Izviđačem.