Celjani v znamenju številke trinajst

Ljubljana

Vodilne tri ekipe v ligi NLB so dosegle zmage v gosteh.



Doma je bil uspešen samo Trimo proti Slovenj Gradcu.



Matic Verdinek je dosegel kar 15 golov v Novem mestu.

Lestvica strelcev: 1. Sintič (Dobova) 103, 2. Čudič (Jeruzalem) 90, 3. Cvetko (Slovenj Gradec) 85, 4. Verdinek (Gorenje) 84, 5. Kete (Krka) 81, 6. Sokolič (Koper) 80, 7. Krečič (Koper) 75, 8. Hamidović (Trimo) 70, 9. Glendža (Slovenj Gradec) 69, 10. Markušič (Dobova) 61.

Verdinek je vroč

Matic Verdinek se je v Novem mestu ustavil pri 15 golih. FOTO: RK Gorenje

4277

golov je padlo na dosedanjih 77 tekmah (povprečno 55,5)

Hud boj za šesto mesto

Mariborčani so se dobro upirali Ribnici, a doživeli minimalen poraz. FOTO: RK Maribor Branik

Dobova : Celje Pivovarna Laško 24:32 (11:17) Športna dvorana, gledalcev 600, sodnika: Mar. Pirc in Mat. Pirc.

Dobova: Gerčar, Bradeško 1, Dular, Gerjović, Leben, Kovačec, Ferenčak, Humek, Mladković 3, Lončar 2, Krnc 3, Kozolić 1, Kunst 3, Sintič 5 (3), Mijušković 3, Florjančič 3 (1); Celje: Cvetko, Rakita 1, Razgor, Marguč 4, Šarac 5, Grošelj 2, Poteko, Vujović, Žabić 3, Ferlin, Kodrin 6, Horžen 9, Grebenc, Kljun, Leban 1 (1), Novak 1 (1); sedemmetrovke: Dobova 5 (4), Celje Pivovarna Laško 3 (2); izključitve: Dobova 4, Celje 12. Trimo Trebnje : Slovenj Gradec 26:22 (11:8) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 250, sodnika Brecelj in Deržek.

Trimo: Rašo 5 (1), Seferović 2, Dobovičnik 4, Tomić, Hamidović 3, Kotar 2, Didovič 2, Kmet, Udovič 3, Sašek 1, Šešić 1, Redek 1, Jerlah, Brana, Grbič 2, Cirar; Slovenj Gradec: Glendža 1, Grobelnik 2, Cvetko 4, Bulovič 2, Banfro 2, Al. Yankovskyy 1, An. Yankovskyy 1, Pajt 1, Kresnik, Lesjak 2, Jagodič, Milenković 1, Lampret 1, Štumpfl 3, Ošlovnik, Soldo; sedemmetrovke: Trimo 1 (1), Slovenj Gradec 2 (0); izključitve: Trimo 10, Slovenj Gradec 2011 8; rdeči karton: Kotar (53). Maribor : Riko Ribnica 25:26 (13:13) Dvorana Tabor, gledalcev 300, sodnika Marinkovič in Vidali.

Maribor: Jerenec 9, Ranevski 4 (3), Velkavrh 4, Miličević 2, Sivka 2, Planinšek 2, Kljun 2, Puc, Dosedla, Špelić, Hočevar, Budja, Ferjan, Zugan, Kocjančič, Sok; Ribnica: Setnikar 5, Strmljan 5, Vujačić 4, Pucelj 3, Knavs 2, Horvat 2, Pahulje 2, Kovačič 2, Ranisavljević 1, Žagar, Bojić, Cimerman, Lešek, Klarič, Nosan, Tomšič; sedemmetrovke: Maribor 3 (3), Ribnica 1 (0); izključitve: Maribor 6, Ribnica 4. Butan plin Izola : Jeruzalem Ormož 23:26 (9:15) Dvorana Kraška, gledalcev 310, sodnika Turnšek in Čretnik.

Izola: Miklavec 6 (6), Petrović 4, Gašperšič 3, Brumen 2, Nikolić 2, Poberaj 2, Gačević 2, Božič 1, Čolić 1, Hušić, Alessio, Logar, Novak, Beganovič, Redžič; Jeruzalem: Mesarić 6, Bogadi 5, Čudič 5, Kocbek 4, Šoštarič 3, M. Hebar 2, Šulek 1, Ciglar, Lukman, Zemljič, Žuran, Ozmec, Nunčič, Krabonja, G. Hebar, Balent; sedemmetrovke: Izola 8 (6), Jeruzalem 2 (2); izključitve: Izola 6, Jeruzalem 8. Krka : Gorenje 33:37 (16:18) Dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika Humek in Škvarč.

Krka: Kete 7 (3), Bevec 6, Irman 5, Jakše 4, Batagelj 4, Kukman 3 (3), Rašo 2, Matko 2, Hvastija, Windischer, Avsec, Klemenčič, Brajer, Urbič, Pršina, Majstorović; Gorenje: Verdinek 15 (6), M. Kavčič 6, A. Kavčič 5, Celminš 3, Okleščen 2, Haseljić 2, Miklavčič 2, Mazej 2, Drobež, Husejnović, Grmšek, Taletović, Levc, Šol, Bojanić; sedemmetrovke: Krka 6 (6), Gorenje 6 (6); izključitve: Krka 10, Gorenje 8. Urbanscape Loka : Koper 26:30 (16:15) Dvorana Poden, gledalcev 300, sodnika Žibret in Teršek.

Loka: Jamnik 6 (1), Šibanc 4 (3), Jesenko 4, Grojzdek 4, Atanasov 3, Pipp 3, Gartner 1, Klemenčič 1, Jeseničnik, Juričan, Dolenc, Strehar, Pokorn, Tomac-Teržan, Vrbinc, Mali; Koper: Sokolič 9 (3), Krečič 6 (1), Smolnik 3, Žagar 3, Planinc 3, Marić 2, Moljk 2, Makuc 1, Guček 1, Avsec, Dolenc, Postogna, Dobaj, Breznikar, Stopar, Konjević; sedemmetrovke: Loka 5 (4), Koper 6 (4); izključitve: Loka 8, Koper 8.



Celje PL 13 13 0 0 423 : 277 26 +146

Ribnica 13 11 1 1 386 : 348 23 +38

Gorenje 13 9 0 4 393 : 355 18 +38

Trimo 13 8 1 4 352 : 336 17 +16

Dobova 13 8 0 5 389 : 386 16 +3

Koper 13 5 1 7 355 : 364 11 -9

Jeruzalem 13 5 1 7 339. 375 11 -36

Krka 13 5 0 8 347 : 370 10 -23

Loka 12 2 3 7 317 : 360 7 -43

Maribor 12 3 0 9 305 : 325 6 -20

Sl. Gradec 13 3 0 10 349 : 393 6 -44

Izola 13 1 1 11 322 : 388 3 -66



Naslednje tekme, sreda: Maribor – Loka (20); petek: Slovenj Gradec – Izola (19), Ribnica – Trimo (20); sobota: Celje PL – Loka (18), Jeruzalem – Dobova, Koper – Krka, Gorenje – Maribor (19).

- Trinajsto kolo državnega rokometnega prvenstva ni prineslo sreče domačim klubom, kar pet od šestih tekem se je končalo z zmago gostov. Še 13. zaporedno zmago so pri presenetljivi Dobovi vpisali igralci Celja Pivovarne Laško, ki si lahko že v soboto doma proti Loki zagotovijo naslov jesenskih prvakov.Celjani suvereno plujejo proti 24. in sedmemu zaporednemu naslovu državnih prvakov. V ligi edini niso oddali točke, v povprečju zmagujejo za natanko 13 golov. V Dobovi, ki je zasedala visoko 4. mesto, je bila njihova zmaga nižja, a še vedno prepričljiva. Po devetih minutah so gostje po zadetku, ki se je prvič znašel na širšem seznamu članske reprezentance za januarsko EP, povedli že z 8:4.Horžen, eden od petih celjskih kandidatov za euro na Švedskem (tudiin) je zadel tudi za 17:9, ko je bila tekma v polni dvorani praktično odločena. Očitno je mlademu krožnemu napadalcu reprezentančni seznam – RZS tudi po 13 dneh še ni razkrila imena novega selektorja – dal krila, srečanje je končal z devetimi goli. Vratar Klemen Ferlin je zbral 14 obramb, Tilen Kodrin 6 golov, dvakrat je v polno zadel tudi Matic Grošelj.»Tekme smo se lotili, kot je potrebno. V obrambi smo igrali zelo agresivno, dobro smo se pripravili na njihove akcije. Tudi v napadu smo štirideset minut igrali dobro, višali razliko, v zadnjih dvajsetih pa nekoliko padli, naredili nekaj nepotrebnih napak, vseeno pa tekmo mirno pripeljali do zanesljive zmage,« je razmišljal levoroki Grošelj, eden od petih desnih zunanjih na omenjenem seznamu reprezentantov.Ne njem se je pričakovano znašel Matic Verdinek, ostrostrelec Gorenja, ki je v Novem mestu vpisal kar 15 golov za pomembno zmago Velenjčanov. Ti so v ligi NLB po slabem začetku zmagali že sedemkrat zapored. Odločitev vodstva kluba, da zaupajo trenerju, se je izkazala za pravilno.»Dobili smo nekaj zadetkov preveč, pozna se tudi, da nam manjkajo nekateri igralci (med njimi tudi Vlado Matanović, ki se bo v prihodnji sezoni preselil v Zagreb; op. p.), ampak en izpit več je za nami. Čestital bi fantom za zmago, gremo naprej,« je z vzponom forme zadovoljen Jovičić, ki bo ekipo februarja in marca vodil tudi v skupinskem delu pokala EHF.Iz njega je kmalu izpadla Ribnica, ki pa v prvenstvu še naprej kaže moč, nazadnje je prišla do tesne zmage v Mariboru in edina še nekako drži korak s pivovarji, s katerimi se bo pomerila prihodnjo sredo v pokalu Slovenije.O izenačenosti lige govori podatek, da je samo Celje zmagalo za več kot štiri gole, pa tudi, da je razmerje med zmagami domačih in gostujočih ekip v odstotkih 48:47. Po 13 kolih od 22 je že bolj ali manj jasno, da bo v končnici za prvaka ponovno igral Trimo in prvič tudi Dobova.Boj za šesto mesto pa bo napet do konca. Med ta čas šestim Koprom, ki je vpisal pomembno zmago v Škofji Loki, in predzadnjim Slovenj Gradcem, ki ni mogel presenetiti v Trebnjem, je zgolj pet točk razlike, v boj se je s tretjim zaporednim parom točk vključil tudi Jeruzalem, ki je bil pred tem v ogroženem območju.Tam je presenetljivo Maribor, ki tudi z novim trenerjem, Hrvatom Davorjem Rokavcem, nikakor ne najde zmagovitih tirnic in je klonil tretjič zapored, tudi v soboto ne more računati na prekinitev niza v Velenju. Rokavec, prej pomočnik Branka Tamšeta v Zagrebu, je bil kljub temu zadovoljen: »Ribnica ima bolj kakovostno zasedbo od nas, mi pa smo končno pokazali pravi obraz, prvič od mojega prihoda v Maribor. Če bomo tako nadaljevali, se bomo kmalu veselili tudi točk.«