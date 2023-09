Celjanom prva lovorika v sezoni 2023/24

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so postali letošnji zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so v Ormožu premagali domači Jeruzalem Ormož z 31:22 (15:15). Prvo dejanje v sezoni 2023/24 se je tako končalo z zmagoslavjem rokometašev iz mesta grofov, ki so osmič zmagali na slovenskem superpokalu. Štiri naslove so doslej osvojili igralci velenjskega Gorenja, po enkrat pa Kopra in novomeške Krke.

V tej sezoni močno prenovljeni Celjani so bolje začeli obračun na Hardeku. V 15. minuti so si priigrali štiri gole prednosti (10:6), a so jih bojeviti Prleki sedem minut kasneje ujeli in po golu Tadeja Soka izenačili na 12:12. Do konca polčasa se je v odvijal neusmiljen boj za vsak košček igrišča, Celjani in Ormožani pa so se na veliki odmor podali z neodločenim izidom (15:15).

Začetek drugega polčasa je minil v prevladi domačih rokometašev, Filip Jerenec je v 35. minuti svoje soigralce popeljal v vodstvo z 18:16. A izbrancev srbskega trenerja na klopi Celja Alema Toskića ni zajela panika, hitro so strnili svoje vrste in po dveh golih Žige Mlakarja izenačili na 18:18. V nadaljevanju so povsem zagospodarili na igrišču ter v 44. minuti povedli za štiri gole (22:18), potem ko je zadel Stefan Žabić.

Čaka jih norišnica

Celjani v zadnjem delu dvoboja niso popustili niti za milimeter, vseskozi so bili korak pred bojevitimi Ormožani, najvišjo prednost pa so si priigrali prav v končnici dvoboja (31:22).

Pri 26-kratnih državnih in 22-kratnih pokalnih prvakih iz Celja je bil na tekmi najbolj učinkovit Mitja Janc, pri Ormožanih pa Filip Jerenec. Oba sta dosegla po sedem golov.

»Igralcem sem v garderobi dejal, da je vsaka prva uradna tekma v sezoni izjemno težka. Imamo mlado in neizkušeno zasedbo, ki se je dobro spoprijela z izzivom. Najbolj me veseli, da je iz dneva v dan viden napredek. Potrebujemo čas, da izpilimo še mnoge podrobnosti v naši igri, a ga nimamo na voljo. Že čez teden dni nas čaka zahteven uvod v državno prvenstvo, potem pa sledi 'norišnica' na domači in mednarodni sceni,« je po zmagi dejal celjski trener Toskić.

»V začetku drugega polčasa smo povedli za dva gola, nato zapravili dva napada za +3. Škoda, da smo v zadnjem delu tekme popustili, preprosto nam je zmanjkalo goriva. Kljub porazu sem zadovoljen, v naši ekipi je kar sedem novih igralcev,« je po porazu dejal strateg Jeruzalem Ormoža Saša Prapotnik.