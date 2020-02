Celje in Gorenje zmagovito v sredin derbi

Ljubljana

​V nedeljo evropska izziva

Trimo Trebnje : Dobova 27:23 (13:11) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 300, sodnika Teršek in Žibret.

Trimo: Tomić, Brana, Rašo 1, Didović 3, Udovič 2, Seferović 1, Dobovičnik 8, Hamidović, Kotar, Kmet, Sašek 1, Šešić, Redek, Grbić 1, Horžen, Cirar 10 (3); Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 1, Dular, Gerjovič, Markušić 3 (1), Kovacs, Jezernik 5, Humek, Bura 6 (1), Jazbec, Lončar 2, Krnc 1, Kunst 3, Florjančič 1, Sintič 1; sedemmetrovke: Trimo 4 (3), Dobova 3 (2); izključitve:Trimo 4, Dobova 12. Slovenj Gradec : Urbanscape Loka 30:26 (13:14) Športna dvorana, gledalcev 300, sodnika Kavalar in Nahtigal.

Slovenj Gradec: Ošlovnik 2, Abramović, Cvetko 5 (2), Glendža 6, Bulović, Banfro 2, An. Jankovski, Pajt 6 (2), Kresnik, Šiljeg, Lesjak 1, Tajnik, Štumpfl, Al. Jankovski, Soldo, Ošlak 3, Grobelnik 3, Milenković 2; Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc, Gartner, Dolenc, Grojzdek 2, Jamnik 7 (4), M. Jesenko 4, Mali, Tomac-Teržan, Klemenčič 1, Jeseničnik, Pipp 3, A. Jesenko 3 (2), Pokorn, Šibanc 1, Atanasov 5; sedemmetrovke: Slovenj Gradec 6 (4), Loka 6 (6); izključitve: Slovenj Gradec 10, Loka 10. Celje Pivovarna Laško : Maribor 30:19 (13:9) Dvorana Zlatorog, gledalcev 450, sodnika: Leskovec in Vidic.

Celje: Vujović, Ferlin; Cvetko, Razgor, Marguč, Šarac 5, Grošelj 5, Poteko 1, Žabić 1, Kodrin 2, Horžen 4, Grebenc 6, Makuc 2, Leban, Novak 4; Maribor: Ferjan, Kljun, Planinšek, Zugan, Kocjančič, Sok 1, Hočevar, Jerenec 1, Miličević 6, Velkavrh 3 (2), Ranevski 2, Golik 1, Budja 1, Jerebie, Sivka 1, Kobetić 3; sedemmetrovke: Celje -. Maribor Branik 3 (3); izključitve:Celje 2, Maribor 2. Riko Ribnica : Butan plin Izola 30:21 (16:9) ŠC Ribnica, gledalcev 250, sodnika Satler in Pukšič.

Ribnica: Bojić, Strmljan 3, Horvat 3, Vujačić, Žagar, Knavs 3, Ilc, Ranisavljević, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan, Klarič, Cimerman 5, Pucelj 5 (3), Tomšič 1, Setnikar 8; Izola: Logar, Hušić, Jurič, Gačević 5, Poberaj 4, Božič, Petrović, Gašperšič, Novak, Miklavec 2, Alessio, Beganović, Galina 2, Zorič Stepančič, Nikolić 5, Čolić; sedemmetrovke: Ribnica 3 (3), Izola 5 (3); izključitve:Ribnica 4, Izola 2. Jeruzalem Ormož : Krka 29:28 (13:11) Dvorana Hardek, gledalcev 300, sodnika Knez in Smolko.

Jeruzalem: Balent, Nunčič, Bogadi 4, Šoštarič 2, Čudič 9 (8), Žuran 7, G. Hebar, M. Hebar 2, Šulek, Kocbek 2, Krabonja, Ozmec, Mesarič 3 (1), Lukman, Ciglar; Krka: Brajer, Urbič, Avsec 7 (2), Pršina, Bevec 2, Hvastija, Irman 5, Jakše 4, Gorela, Klemenčič, Rašo 1, Batagelj, Kukman 5 (2), Windischer, Matko, Kete 4; sedemmetrovke: Jeruzalem 9 (9), Krka 7 (6); izključitve: Jeruzalem 10, Krka 8. Koper : Gorenje 25:26 (10:11) Dvorana Bonifika, gledalcev 1200, sodnika Sok in Lah.

Koper: Dobaj, Postogna; Dolenc, Žagar 5, Avsec 2, Krečič 6 (3), Konjević, Moljk 1, Smolnik, Sokolič 2, Guček 5, Marić, Planinc 4, Stopar, Breznikar, Štavar; Gorenje: Panjtar, Taletović; Celminš, Mazej, Haseljić 1, Tajnik 3, Matanović 9 (3), Levc, Miklavčič 3, Drobež, Verdinek 2, M. Kavčič 3, A. Kavčič 4, Okleščen 1, Bojanić; sedemmetrovke: Koper 3 (3), Gorenje 4 (3); izključitve: Koper 8, Gorenje 8.



Celje PL 16 16 0 0 530 : 346 32 +184

Ribnica 16 13 1 2 467 : 432 27 +35

Gorenje 16 12 0 4 490 : 423 24 +67

Trimo 16 10 0 5 439 : 410 21 +29

Dobova 16 8 1 7 471 : 476 17 -5

Jeruzalem 16 7 2 7 430 : 461 16 -31

Koper 16 7 1 8 436 : 431 15 +5

Sl Gradec 16 5 1 10 439 : 476 11 -37

Krka 16 5 0 11 425 : 463 10 -38

Loka 16 2 5 9 418 : 484 9 -66

Maribor 16 3 1 12 388 : 443 7 -55

Izola 16 1 1 14 390 : 478 3 -97



Pari 17. kola, sreda: Gorenje – Celje PL (20), sobota: Maribor – Jeruzalem (16), Koper – Ribnica, Krka – Slovenj Gradec, Dobova – Izola (19), Loka – Trimo (20).

- Celjski rokometaši so vpisali še 16. zmago na prav toliko tekmah lige NLB, Velenjčani pa so v Kopru dosegli že 10. zaporedno zmago. S takšnima popotnicama se naša največja kluba podajata v sredin derbi v Rdeči dvorani.Celjani še naprej meljejo tekmece, v povprečju jih premagujejo za 11,5 gola, 11 golov je znašala tudi razlika proti Mariboru, ki še naprej tiči pri dnu lestvice. Trije slovenski reprezentanti () so po osvojitvi 4. mesta na EP na Švedskem spet oblekli celjski dres, tako kot tudi srebrni HrvatPo poškodbi sta ponovno zaigralain. Trenerni mogel računati na. Prvaki so imeli ves čas tekmo pod nadzorom in bi lahko zmagali še bolj prepričljivo, vendar so privarčevali nekaj moči za sredin derbi.»Veliko smo rotirali, ogreli igralce, ki se vračajo po poškodbah, saj nas čaka še veliko tekem in potrebovali bomo vsakega. Obramba je bila zelo dobra, agresivna, gibljiva, naša največja težava pa je povezana z realizacijo, ki jo moramo do tekme z Velenjem popraviti,« je povedal Ocvirk, čigar ekipa bo v nedeljo v ligi prvakov gostila zvezdniški PSG.Gorenje bo takrat gostovalo v Magdeburgu pri moštvo svojega nekdanjega kapetana, čigar sezona je zaradi poškodbe rame končana. Danes je ekipa trenerjapotrdila dobro formo in vzela ves plen s težkega gostovanja v Kopru. Zadnji poraz je doživela 9. oktobra v Celju, prav pivovarji bodo želeli končati njen niz.Na začetku drugega dela sezone sta pomembni zmagi vpisala Jeruzalem in Slovenj Gradec. Prvi je neporažen že šest kol, po 29:28 proti Krki se je dvignil na 6. mesto, ki prinaša končnico za prvaka, Korošci pa so z uspehom proti Loki pobegnili z ogroženega območja.