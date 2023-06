Celje in Krim dobila možne tekmece, tudi Zagreb med elito

Izvršni odbor Evropske rokometne zveze je določil po 16 klubov, ki bodo v sezoni 2023/24 nastopili v ligi prvakov in ligi prvakinj. Slovenska prvaka Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator sta imela zagotovljeni mesti.

EHF je posebno povabilo dala Zagrebu, Aalborgu, Montpellieru, Pick Szegedu, Koldstadu (Nor) in Wisli Plock, ki se bodo pridružili Celju, Gudmeju, Barceloni, PSG, Magdeburgu, Kielu, Veszpremu, Pelisterju, Kielcam in Portu.

To pomeni, da bodo med elito igrali tudi Aleks Vlah (Aalborg), Staš Skube (Montpellier), Dean Bombač, Borut Mačkovšek in Matej Gaber (Pick Szeged) ter Aleks Kavčič in Matic Suholežnik (Zagreb).

Krimovke bodo že 29. sezono zapored v ligi prvakinj. FOTO: RK Krim

Pri ženskah so »wild card« dobili Ikast, Brest, Debrecen, Ferencvaros, Lubin, Rapid Bukarešta in Sävehof, ki se bodo pridružili Odenseju, Esbjergu, Metzu, Bietigheimu, Györu, Budućnosti, Kristiansandu in CSM Bukarešti.

Žreb skupin za obe paradni tekmovanji bo v torek na Dunaju.