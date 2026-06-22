Prošnja odobrena, Celje se vrača med elito

Zdaj je tudi uradno. Evropska rokometna zveza (EHF) je ugodila prošnji rokometnemu klubu RK Celje Pivovarne Laško in mu odobrila posebno povabilo v EHF ligo prvakov. Poleg slovenskih prvakov bosta med elito s povabilom nastopila še srbski in makedonski prvak, Partizan in Vardar. Brez vabila so ostali Tatabanya (Mad), Valur (Isl) in Elverum (Nor).

Celjani so nazadnje v ligi prvakov nastopili v sezoni 2023/24, ko so izgubili vseh 14 tekem. Letos se bo tekmovanje razširilo s 16 na 24 klubov v šestih skupinah. Po dva bosta napredovala v glavni del, dva pa bosta tekmovanje nadaljevala v drugem delu evropske lige, kar pomeni, da bodo Celjani imeli najmanj 12 evropskih tekem.

Žreb skupin bo v petek ob 11. uri na Dunaju. V ligi prvakinj bodo že 31. leto zapored nastopile tudi rokometašice Krima OTP Group Mercatorja.

Celjani so slovenski prvaki. FOTO: Slavko Kolar

Deset mest je bilo oddanih že prej, in sicer Barceloni, PSG, Magdeburgu, Veszpremu, Kolstadu, Kielcam, Sportingu iz Lizbone, Dinamo Bukarešti, Aalborgu in Zagrebu.

Kot zmagovalec evropske lige bo v ligi prvakov igral tudi nemški Melsungen, ostala mesta v njej pa so poleg Celja zasedli še Aarhus, GOG Gudme, Nantes, Montpellier, Füchse Berlin, Pick Szeged, Vardar, Wisla Plock, Porto, Partizan, Kriens-Luzern in Kristanstad.