Prošnja odobrena, Celje se vrača med elito

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Zdaj je tudi uradno. Evropska rokometna zveza (EHF) je ugodila prošnji rokometnemu klubu RK Celje Pivovarne Laško in mu odobrila posebno povabilo v EHF ligo prvakov. Poleg slovenskih prvakov bosta med elito s povabilom nastopila še srbski in makedonski prvak, Partizan in Vardar. Brez vabila so ostali Tatabanya (Mad), Valur (Isl) in Elverum (Nor).
Celjani so nazadnje v ligi prvakov nastopili v sezoni 2023/24, ko so izgubili vseh 14 tekem. Letos se bo tekmovanje razširilo s 16 na 24 klubov v šestih skupinah. Po dva bosta napredovala v glavni del, dva pa bosta tekmovanje nadaljevala v drugem delu evropske lige, kar pomeni, da bodo Celjani imeli najmanj 12 evropskih tekem.
Žreb skupin bo v petek ob 11. uri na Dunaju. V ligi prvakinj bodo že 31. leto zapored nastopile tudi rokometašice Krima OTP Group Mercatorja.
Deset mest je bilo oddanih že prej, in sicer Barceloni, PSG, Magdeburgu, Veszpremu, Kolstadu, Kielcam, Sportingu iz Lizbone, Dinamo Bukarešti, Aalborgu in Zagrebu.
Kot zmagovalec evropske lige bo v ligi prvakov igral tudi nemški Melsungen, ostala mesta v njej pa so poleg Celja zasedli še Aarhus, GOG Gudme, Nantes, Montpellier, Füchse Berlin, Pick Szeged, Vardar, Wisla Plock, Porto, Partizan, Kriens-Luzern in Kristanstad.
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