Celje gre v Zagreb, v glavah ista misel, v srcih ista želja

Kot navaden dan v službi je bilo danes v dvorani Zlatorog, ko so celjski rokometaši ob 11. uri začeli zadnji trening pred jutrišnjim derbijem v Zagrebu v EHF ligi prvakov. Fantje so se pod budnim očesom v. d. direktorja Nejca Ajdnika dobro ogreli, ko se jim je pridružil trener Klemen Luzar. Toda vsi so imeli v glavah isto misel in v srcih isto željo: Evropi se pokazati v najboljši luči in pokazati, da niso bili po naključju povabljeni med elito.

Dve leti in pol, natančneje od marca 2024 proti Gudmeju, so v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško nazadnje igrali v EHF ligi prvakov. Zdaj se vračajo. Jutri ob 18.45 bodo gostovali pri tradicionalnih tekmecih iz Zagreba. To bo že njihov 25. dvoboj v ligi prvakov. V skupini C sta sicer favorita za napredovanje PSG in Aalborg, prvi tekmec v Zlatorogu prihodnji četrtek.

»Veselimo se prve tekme, hkrati pa čutimo veliko mero odgovornosti do našega kluba in naših navijačev. Želimo se predstaviti v pozitivni luči, na igrišču želimo delovati borbeno in nepopustljivo. Za pozitiven rezultat pa bo treba pokazati še taktično zrelost z veliko mero discipline,« je pred svojo prvo tekmo v ligi prvakov v vlogi glavnega trenerja povedal Luzar, ki še ne more računati na poškodovanega Gašperja Marguča in njegovega brata Maia, vprašljiva sta nastopa Jesusa Hurtada (bolezen) in Dimitarja Uzunčeva (udarec).

Lahko pa se zanese na kapetana Žigo Mlakarja. »Prvo evropsko gostovanje, prva tekma lige prvakov v Zagrebu, večnemu rivalu Celja. Vemo, da iz zgodovine so te tekme veljale še posebno napete, posebno vroče in verjamem, da bo tudi v sredo tako. Zavedamo se, da odhajamo na res vroč teren. Ekipa Zagreba je zelo dobra, veliko kvalitetnih, izkušenih posameznikov, hkrati pa mi tja ne gremo z belo zastavo. Vemo, da bomo morali res garati, če želimo imeti ugoden rezultat. In jaz mislim, da so fantje pripravljeni na ligo prvakov, da bomo od prve tekme dalje pokazali borbene predstave, puščali srce na igrišču in verjamem, da lahko z dobrim pristopom in pa res pravo motivacijo presenetimo,« je pozitiven Mlakar.

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