Celje spet proti velikanu v Zlatorogu, kjer so padli še večji

Pa je nazaj. Končno! EHF liga prvakov v hramu slovenskega rokometa. Od 7. marca 2024, ko je Gudme premagal Celje Pivovarno Laško, je minilo 924 dni. Zadnja celjska zmaga ima še precej daljšo brado, stara je 1316 dni, ko se je presenetljivo zgodila februarja 2023 v Nantesu. Ko govorimo o zadnji domači zmagi, moramo še malce nazaj, ko je 7. decembra 2022 padel Elverum. Od nje je minilo 1380 dni.

Težko je pričakovati, da se bo štetje ponastavilo, ko bodo pivovarji danes ob 18.45 gostili Aalborg, udeleženca zadnjega sklepnega turnirja v Kölnu, a poskusiti ni greh. V knežjem mestu so orožje položili tudi večji tekmeci.

Klemen Luzar verjame v svoje fante. FOTO: Slavko Kolar

Nazadnje, ko je igralo v ligi prvakov, je Celje izgubilo vseh 14 tekem in je tako nanizalo že 18 porazov med elito. Zadnjega je doživelo prejšnji teden v Zagrebu, kjer je bilo 29:31, kljub temu pa so 18-letnega Aljuša Anžiča, strelca 11 golov na evropskem debiju, izbrali za igralca tedna. Generalka za Aalborg, ki je bil v zadnjih šestih letih trikrat na F4 v Kölnu, enkrat tudi z nekdanjim celjskim igralcem Aleksom Vlahom, je bila neuspešna: Celjani so kar z 31:39 izgubili proti Trimu v ligi NLB.

Kljub temu trener Klemen Luzar, ki je lani v prvi sezoni na klopi članske ekipe Celja osvojil dvojno domačo krono, verjame, da se bo njegova mlada ekipa znala zoperstaviti zvezdnikom, kakršni so brata Niklas in Magnus Landin, Norvežan Sander Sagosen in Nemec Juri Knorr.

Ni tekmeca, ki bi bil nepremagljiv. S takšno miselnostjo moramo iti v tekmo. Klemen Luzar

Najboljša različica samih sebe

»Pred nami je tekma z lanskim udeležencem zaključnega turnirja, zato ni treba izgubljati besed, kakšna vrhunska ekipa je Aalborg. Kako se jih lotiti? Le tako, da naše stvari naredimo dobro. Da smo najboljša različica samih sebe. Ni tekmeca, ki bi bil nepremagljiv. S takšno miselnostjo moramo iti v tekmo,« pravi Luzar, ki še vedno pogreša brata Gašperja in Maija Marguča.

Gal Gaberšek je prvi vratar Celja. FOTO: Slavko Kolar

Za morebitno presenečenje bo vsekakor potrebna pomoč vratarjev. Danci, ki jih vodi Simon Dahl, imajo v svojih vrstah legendarnega Niklasa Landina. Pri Celjanih bosta imela priložnost za dokazovanje Gal Gaberšek in Matevž Mlakar. »Čaka nas zelo težka tekma. Vemo, kakšno kakovost imajo nasprotniki iz Danske. Vemo, da so udeleženci zadnjega F4. Ampak to ne pomeni, da jih ne moremo presenetiti. Res je, da se v tem trenutku soočamo s kadrovsko podhranjenostjo, toda verjamem, da bomo prikazali lepo igro v Zlatorogu. Upam, v čim bolj polnem. Gremo po zmago!« je samozavesten 25-letni in 201 cm visoki Gaberšek.

11 golov je ob ognjenem krstu v ligi prvakov v Zagrebu dosegel Aljuš Anžič.

Aalborg vodi s 6:1

Favorita skupine C sta vsekakor Aalborg in Paris SG, ki sta se v prvem kolu razšla s 33:33. Mads Hoxer in Knorr sta dosegla po pet golov za Dance, ki so letos osvojili deveti naslov državnega prvaka. Ekipi sta se doslej v ligi prvakov pomerili sedemkrat, le enkrat so zmagali slovenski prvaki, in sicer leta 2018 doma z 32:28. Zatem se je petkrat zapored veselil Aalborg, nazadnje prvega marca 2023 (31:34). V Zlatorogu si domači rokometaši obetajo glasno podporo navijačev, ki bodo njihov osmi igralec.