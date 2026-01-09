  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Na dan zaljubljenih »seksi tekma« v Zlatorogu

    Prvi operativec Celja Pivovarne Laško Nejc Ajdnik skrbi, da je klub na pravi poti. V klubski akademiji več kot 600 mladih rokometašev. Letos 80. obletnica.
    Nejc Ajdnik je prvi operativec Celja Pivovarne Laško. FOTO: RK CPL
    Nejc Ajdnik je prvi operativec Celja Pivovarne Laško. FOTO: RK CPL
    Peter Zalokar
    9. 1. 2026 | 14:00
    Skoraj ni vloge, ki je v 15 letih v rokometu ne bi opravljal Nejc Ajdnik. V otroških letih je bil igralec, pozneje je postal rokometni sodnik. V Celje Pivovarno Laško je prišel poleti 2011, deloval ob parketu in v pisarni, bil deček za vse: tehnični vodja ekipe, skrbel za marketing, vodil klubsko trgovino in prodajo vstopnic, bil odgovoren za odnose z javnostjo in družbena omrežja ... Konec lanskega maja je nasledil Miroslava Benickega in postal vršilec dolžnosti direktorja. Prvi operativec verjame, da je pred 26-kratnimi državnimi prvaki uspešno obdobje.

    »Res se je nabralo vsega. Vedno, ko se je kaj spremenilo, sem moral zakrpati stvari – le zato, da so stvari šle naprej,« se je na prehojeno karierno pot ozrl Ajdnik, ki letos pričakuje tudi prvega otroka. Glede na to, da uživa zaupanje predsednice kluba Alenke Potočnik Anžič, je mogoče pričakovati, da bo slejkoprej postal polnomočni prvi operativec.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fantazije o priključitvi

    Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik ZDA misli resno?

    Tudi tokrat je pri Donaldu Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.
    The Economist 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
