Na dan zaljubljenih »seksi tekma« v Zlatorogu

Skoraj ni vloge, ki je v 15 letih v rokometu ne bi opravljal Nejc Ajdnik. V otroških letih je bil igralec, pozneje je postal rokometni sodnik. V Celje Pivovarno Laško je prišel poleti 2011, deloval ob parketu in v pisarni, bil deček za vse: tehnični vodja ekipe, skrbel za marketing, vodil klubsko trgovino in prodajo vstopnic, bil odgovoren za odnose z javnostjo in družbena omrežja ... Konec lanskega maja je nasledil Miroslava Benickega in postal vršilec dolžnosti direktorja. Prvi operativec verjame, da je pred 26-kratnimi državnimi prvaki uspešno obdobje.

»Res se je nabralo vsega. Vedno, ko se je kaj spremenilo, sem moral zakrpati stvari – le zato, da so stvari šle naprej,« se je na prehojeno karierno pot ozrl Ajdnik, ki letos pričakuje tudi prvega otroka. Glede na to, da uživa zaupanje predsednice kluba Alenke Potočnik Anžič, je mogoče pričakovati, da bo slejkoprej postal polnomočni prvi operativec.