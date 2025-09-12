Celjani (med vrsticami) vrgli rokavico Slovanu

Četrto mesto v državnem prvenstvu in tretje mesto v pokalu RZS je veliko manj, kot so si v prejšnji sezoni obetali rokometaši Celja Pivovarne Laško, 26-kratni slovenski prvaki. V tej želijo bolj odločno spustiti v boj za obe lovoriki, večji pečat želijo pustiti tudi v pokalu EHF. Ekipa ni doživela velikih sprememb, vodil jo bo Klemen Luzar, ki se zaveda, da bo treba z mlado, a zelo nadarjeno zasedbo narediti korak naprej in vreči rokavico prvaku Slovanu.

Samo kapetan Žiga Mlakar (1990), Tadej Mazej (1998) in Uroš Milićević (1999) so bili rojeni v prejšnjem tisočletju, ima pa ekipa višino (povp. 191,5 cm) in težo (92,5 kg) za resen boj in predvsem željo po dokazovanju.

Kapetan Žiga Mlakar, trener Klemen Luzar in predsednica Alenka Potočnik Anžič verjamejo v uspešno sezono. FOTO: Slavko Kolar

Celjani so pred dnevi obnovili pogodbo s Cinkarno Celje, ki je postal zlati sponzor, včeraj so se zavezali sodelovanju še z avtohišo Frimobil, ki prodaja avtomobile Toyota. V njenih prostorih je tudi potekala predstavitev ekipe, ki je sezono začela z zmago pri Svišu, v soboto pa bo v Zlatorogu odigrala prvo domačo tekmo s Škofjo Loko.

Prvo besedo je imela predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič. »Klub smo prevzeli pred petimi meseci in moram povedati, da ni bil v najboljšem finančnem stanju. A ni nas strah izzivov. Iz dneva v dan, tedna v teden, delamo na konsolidaciji kluba. Do sedaj smo bili uspešni. Klub je prišel v nezavidljiv položaj v obdobju nekaj mandatov, zato bo popolna sanacija trajala malo dlje. Smo na pravi poti,« je povedala Potočnik Anžičeva, ki je že poskrbela, da so plače v klubu redne.

Glede tekmovalnih pričakovanj pa: »Pričakujem, da bomo presenetili tudi koga, ki je absolutni favorit, vsekakor pa moramo izboljšati uvrstitev iz prejšnje sezone.«

Absolutni favorit je kajpak branilec naslova Slovan, ki bo v Zlatorogu gostoval že 26. septembra.

Celjani imajo mlado in nadarjeno ekipo. FOTO: Slavko Kolar

Moštvo je prevzel mladi domači strokovnjak Klemen Luzar, ki je zamenjal Paula Pereiro. »Stavimo na ekipni duh, ki je pogoj za dober rezultat. Napredujemo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Glede na sistem tekmovanja po etapah je naš prvi cilj uvrstitev v polfinale, tam pa izboljšati lanski rezultat. Mislim, da je ekipa tega sposobna, je mlada in nadarjena,« je povedal Luzar, ki je prej vodil mladinsko vrsto, ob tem je tudi trener kadetske reprezentance. V njej, pa tudi v mladinski, je poleti blestel Aljuš Anžič, mladi biser celjske rokometne šole in sin predsednice, ki se pri 17 letih pridružuje članski ekipi.

Aljuš Anžič je prišel v člansko ekipo. FOTO: CPL

V njej po letih izstopa 35-letni kapetan Mlakar, nekdanji reprezentant, ki stavi na borbenost. »Osnova je spoštovanje vsakega igralca, leta so pomembna, prvo pa je spoštovanje. Drug drugemu moramo priskočiti na pomoč. Tudi jaz, ki sem malo starejši, se lahko učim od mlajših. Kdor je kdaj igral v Celju, ve, da je tukaj vedno dobro vzdušje. Včasih je treba narediti korak nazaj, da lahko potem narediš dva koraka naprej, tako v igri kot v odnosih znotraj garderobe. Nekaj časa smo že skupaj, dobro delamo in to se mora poznati tudi pri rezultatu. Ključno bo, kako bodo delovali v težkih trenutkih,« je razmišljal Mlakar.