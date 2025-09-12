  • Delo d.o.o.
    Rokomet

    Celjani (med vrsticami) vrgli rokavico Slovanu

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško ambiciozno v novo sezono. Trener Klemen Luzar stavi na ekipni duh in trdo delo. S prvakom Slovanom že konec meseca.
    Celjani so predstavili svoje cilje. FOTO: Slavko Kolar
    Galerija
    Celjani so predstavili svoje cilje. FOTO: Slavko Kolar
    Peter Zalokar
    12. 9. 2025 | 17:39
    12. 9. 2025 | 18:29
    3:59
    A+A-

    Četrto mesto v državnem prvenstvu in tretje mesto v pokalu RZS je veliko manj, kot so si v prejšnji sezoni obetali rokometaši Celja Pivovarne Laško, 26-kratni slovenski prvaki. V tej želijo bolj odločno spustiti v boj za obe lovoriki, večji pečat želijo pustiti tudi v pokalu EHF. Ekipa ni doživela velikih sprememb, vodil jo bo Klemen Luzar, ki se zaveda, da bo treba z mlado, a zelo nadarjeno zasedbo narediti korak naprej in vreči rokavico prvaku Slovanu.

    image_alt
    Odločitev je padla, Celjani izbrali novega trenerja

    Samo kapetan Žiga Mlakar (1990), Tadej Mazej (1998) in Uroš Milićević (1999) so bili rojeni v prejšnjem tisočletju, ima pa ekipa višino (povp. 191,5 cm) in težo (92,5 kg) za resen boj in predvsem željo po dokazovanju.

    Kapetan Žiga Mlakar, trener Klemen Luzar in predsednica Alenka Potočnik Anžič verjamejo v uspešno sezono. FOTO: Slavko Kolar
    Kapetan Žiga Mlakar, trener Klemen Luzar in predsednica Alenka Potočnik Anžič verjamejo v uspešno sezono. FOTO: Slavko Kolar

    Celjani so pred dnevi obnovili pogodbo s Cinkarno Celje, ki je postal zlati sponzor, včeraj so se zavezali sodelovanju še z avtohišo Frimobil, ki prodaja avtomobile Toyota. V njenih prostorih je tudi potekala predstavitev ekipe, ki je sezono začela z zmago pri Svišu, v soboto pa bo v Zlatorogu odigrala prvo domačo tekmo s Škofjo Loko.

    image_alt
    Prva predsednica verjame v preporod evropskega Celja (FOTO)

    Prvo besedo je imela predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič. »Klub smo prevzeli pred petimi meseci in moram povedati, da ni bil v najboljšem finančnem stanju. A ni nas strah izzivov. Iz dneva v dan, tedna v teden, delamo na konsolidaciji kluba. Do sedaj smo bili uspešni. Klub je prišel v nezavidljiv položaj v obdobju nekaj mandatov, zato bo popolna sanacija trajala malo dlje. Smo na pravi poti,« je povedala Potočnik Anžičeva, ki je že poskrbela, da so plače v klubu redne.

    Glede tekmovalnih pričakovanj pa: »Pričakujem, da bomo presenetili tudi koga, ki je absolutni favorit, vsekakor pa moramo izboljšati uvrstitev iz prejšnje sezone.«

    Absolutni favorit je kajpak branilec naslova Slovan, ki bo v Zlatorogu gostoval že 26. septembra.

    Celjani imajo mlado in nadarjeno ekipo. FOTO: Slavko Kolar
    Celjani imajo mlado in nadarjeno ekipo. FOTO: Slavko Kolar

    Moštvo je prevzel mladi domači strokovnjak Klemen Luzar, ki je zamenjal Paula Pereiro. »Stavimo na ekipni duh, ki je pogoj za dober rezultat. Napredujemo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Glede na sistem tekmovanja po etapah je naš prvi cilj uvrstitev v polfinale, tam pa izboljšati lanski rezultat. Mislim, da je ekipa tega sposobna, je mlada in nadarjena,« je povedal Luzar, ki je prej vodil mladinsko vrsto, ob tem je tudi trener kadetske reprezentance. V njej, pa tudi v mladinski, je poleti blestel Aljuš Anžič, mladi biser celjske rokometne šole in sin predsednice, ki se pri 17 letih pridružuje članski ekipi.

    Aljuš Anžič je prišel v člansko ekipo. FOTO: CPL
    Aljuš Anžič je prišel v člansko ekipo. FOTO: CPL

    V njej po letih izstopa 35-letni kapetan Mlakar, nekdanji reprezentant, ki stavi na borbenost. »Osnova je spoštovanje vsakega igralca, leta so pomembna, prvo pa je spoštovanje. Drug drugemu moramo priskočiti na pomoč. Tudi jaz, ki sem malo starejši, se lahko učim od mlajših. Kdor je kdaj igral v Celju, ve, da je tukaj vedno dobro vzdušje. Včasih je treba narediti korak nazaj, da lahko potem narediš dva koraka naprej, tako v igri kot v odnosih znotraj garderobe. Nekaj časa smo že skupaj, dobro delamo in to se mora poznati tudi pri rezultatu. Ključno bo, kako bodo delovali v težkih trenutkih,« je razmišljal Mlakar.

    Šport  |  Rokomet
    Odmevi na derbi

    Tamše s črnimi figurami izvlekel remi v končnici; Zorman: Žalosten sem (VIDEO)

    Derbi prvega kola rokometnega prvenstva je postregel s poslastico na Kodeljevem in delitvijo plena med Slovanom in Trimom. Marko Kotar: Ta točka gre navijačem.
    Peter Zalokar 6. 9. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Začenja se liga NLB

    Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet (VIDEO)

    Prvo kolo državnega rokometnega prvenstva prinaša petkov derbi med Slovanom in Trimom na Kodeljevem.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Lovorika v Ljubljano

    Slovan nadaljuje tam, kjer je končal

    Državni in pokalni rokometni prvaki s Kodeljevega so zmagovalci slovenskega superpokala. V Črnomlju so premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).
    30. 8. 2025 | 22:21
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Rdeča kri s Kodeljevega

    Kaj imajo piranje, metla, nož in zajemalka skupnega z rokometom? Uroša Zormana

    Uroš Zorman se veseli sezone, v kateri bo njegov Slovan branil obe lovoriki. V soboto v Črnomlju za superpokal proti Krki. Evropska liga kot liga prvakov.
    Peter Zalokar 28. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Neverjeten dosežek

    Aljuš Anžič, rokometni Lamine Yamal, štel do 23 (VIDEO)

    Biser celjskega rokometa Aljuš Anžič je proti Norveški na SP do 19 let dosegel 23 golov iz 25 strelov. Slovenija po remiju še upa na četrtfinale v Egiptu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 19:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Staš Skube, intervju

    Prvaki in favoriti smo, zato bomo povsod na sebi nosili tarče

    Najuspešnejši rokometaš v slovenski ligi Staš Skube je velika okrepitev prvaka Slovana. Glavnega konkurenta v boju za naslov vidi v matičnem klubu Trimu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Slovo legende

    Umrl Štefan Jug, pionir slovenskih sodnikov

    Po dolgotrajni bolezni je danes v 82. letu umrl Štefan Jug, legendarni rokometni sodnik. Njegov sodniški partner Herbert Jeglič se je poslovil junija.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    RK Gorenje Velenje

    Pretres v Velenju, odstopila Gams in Pungartnik

    Petkratne državne prvake v rokometu sta zapustila tako predsednik Janez Gams kot direktor Roman Pungartnik. Kdo ju bo nasledil?
    Peter Zalokar 5. 8. 2025 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Novica Mihajlović o vladni odločitvi

    Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

    Slovenija je prepovedala vstop obsojenemu nekdanjemu predsedniku Republike Srbske zaradi svoje varnosti in ne zaradi skrbi za BiH.
    Novica Mihajlović 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Nemci v finale, čakajo zmagovalca derbija Turčija vs. Grčija

    Prva finalistka eurobasketa 2025 je slovenska krvnica Nemčija, ki je zanesljivo premagala Finsko. V Rigi sledi derbi Turčija vs. Grčija.
    12. 9. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Turnir WTA v Ljubljani

    Vem, veliko spim, devet do deset ur na noč

    Kaja Juvan, polfinalistka največjega teniškega turnirja pri nas, uživa, ker se ji enkrat na leto ponudi priložnost domače tekme.
    Siniša Uroševič 12. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Papirništvo

    Paloma v gradnjo visokoregalnega skladišča

    Paloma lani z rekordnimi poslovnimi dosežki. Utrditev na trgu.
    Janez Tomažič 12. 9. 2025 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jeza v Beli hiši

    Dolga zaporna kazen za Bolsonara odpira nove probleme

    Jair Bolsonaro: 27 let in tri mesece zapora za nekdanjega predsednika v Braziliji odpira nove probleme za skrajno desnico.
    Tone Hočevar 12. 9. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Papirništvo

    Paloma v gradnjo visokoregalnega skladišča

    Paloma lani z rekordnimi poslovnimi dosežki. Utrditev na trgu.
    Janez Tomažič 12. 9. 2025 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jeza v Beli hiši

    Dolga zaporna kazen za Bolsonara odpira nove probleme

    Jair Bolsonaro: 27 let in tri mesece zapora za nekdanjega predsednika v Braziliji odpira nove probleme za skrajno desnico.
    Tone Hočevar 12. 9. 2025 | 17:18
    Preberite več
