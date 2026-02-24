  • Delo mediji d.o.o.
Rokomet

Celjani dobili četrtfinalnega tekmeca v Evropi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo v četrtfinalu pokala EHF pomerili z romunsko ekipo Buzau. Prva tekma konec marca v Zlatorogu.
Celjani (na fotografiji Andraž Makuc) so izločili Bešiktaš. FOTO: CPL
Celjani (na fotografiji Andraž Makuc) so izločili Bešiktaš. FOTO: CPL
Peter Zalokar
24. 2. 2026 | 11:11
24. 2. 2026 | 11:36
1:24
Celje Pivovarna Laško je ostal zadnji slovenski klub v evropskih rokometnih tekmovanjih, potem ko je v osmini finala pokala EHF z dvema zmagama izločil turški Bešiktaš, medtem ko sta Trimo in Krim končala z nastopi na mednarodni sceni.

Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

Današnji žreb na Dunaju je ekipi trenerja Klemna Luzarja, ki ravno danes praznuje rojstni dan, namenil romunsko ekipo ACS HC Buzau 2012. Preostali pari so: Tatabanya (Madžarska) – Nilüfer (Turčija), Izviđač (BiH) – Karvina (Češka), Olympiacos Grčija) – Ohrid (S. Makedonija).

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Prve tekme četrtfinala bodo 28. in 29. marca, povratne 4. in 5. aprila. Če bodo Celjani uspešni, se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Olympiacos – Ohrid.

Celjani so se veselili zmage proti Vojvodini po izvajanju sedemmetrovk. FOTO: CPL
Celjani so se veselili zmage proti Vojvodini po izvajanju sedemmetrovk. FOTO: CPL

Zadnji slovenski klub z evropsko lovoriko je bilo prav Celje, ki je leta 2004 osvojilo pokal državnih prvakov, zdaj ligo prvakov.

V Zlatorog se vrača klubska legenda

Sorodni članki

Šport  |  Rokomet
Istanbul

Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

Celjski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Istanbulu igrali odlično ter se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.
21. 2. 2026 | 17:33
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometni derbi

V Rdeči dvorani je Gaberšek zaklenil svoja vrata

Rokometaši Celja so na derbiju državnega prvenstva v gosteh v Rdeči dvorani s 30:25 premagali tekmece iz Velenja. 14 obramb Gaberška.
18. 2. 2026 | 21:23
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Evropski pokal

Celjani v Zlatorogu s pomembno zmago proti Bešiktašu

V tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju v rokometu so nas navdušili celjski rokometaši, ki so z lepo prednostjo petih golov premagali Bešiktaš.
14. 2. 2026 | 21:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Očarala vas bo njena oblika in luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Celje Pivovarna Laškopokal EHFRokometna zveza SlovenijeRZSRK Celje Pivovarna LaškoKlemen Luzarehf

Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več

