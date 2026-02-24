Celjani dobili četrtfinalnega tekmeca v Evropi

Celje Pivovarna Laško je ostal zadnji slovenski klub v evropskih rokometnih tekmovanjih, potem ko je v osmini finala pokala EHF z dvema zmagama izločil turški Bešiktaš, medtem ko sta Trimo in Krim končala z nastopi na mednarodni sceni.

Današnji žreb na Dunaju je ekipi trenerja Klemna Luzarja, ki ravno danes praznuje rojstni dan, namenil romunsko ekipo ACS HC Buzau 2012. Preostali pari so: Tatabanya (Madžarska) – Nilüfer (Turčija), Izviđač (BiH) – Karvina (Češka), Olympiacos Grčija) – Ohrid (S. Makedonija).

Prve tekme četrtfinala bodo 28. in 29. marca, povratne 4. in 5. aprila. Če bodo Celjani uspešni, se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Olympiacos – Ohrid.

Celjani so se veselili zmage proti Vojvodini po izvajanju sedemmetrovk. FOTO: CPL

Zadnji slovenski klub z evropsko lovoriko je bilo prav Celje, ki je leta 2004 osvojilo pokal državnih prvakov, zdaj ligo prvakov.