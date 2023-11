Celje po minus sedem prvič v klubu 007, a poželo aplavz

Prvič v klubski zgodovini so rokometaši Celja Pivovarne Laško izgubili uvodnih sedem tekem EHF lige prvakov in se tako včlanili v klub poražencev 0-0-7. Veszprem je bil v Zlatorogu za razred boljši in je na veselje 650 navijačev v rdečem s pol moči zmagal s 40:33 (22:17).

Pred 3722 gledalci mlada ekipa Alema Toskića ni imela rešitev in je hitro zaostala s 5:11, v prvem polčasu pa prejela 22 golov, čeprav je bil v njej še najboljši vratar Rok Zaponšek. Otrok celjske šole Gašper Marguč je dosegel tri gole, sicer pa je bil pri madžarskih prvakih, ki jih vodi Toskićev srbski rojak Momir Ilić, najbolj učinkovit Hugo Descat z osmimi.

Za Celje je nezgrešljivi Tim Cokan dosegel sedem zadetkov, od tega pet s sedmih metrov. Neenakovredni moštvi se bosta srečali naslednji četrtek v Veszpremu, kjer se bo bržčas zgodil še osmi zaporedni poraz slovenskih prvakov. Vse bolj verjetna možnost pa je, da bodo pivovarji prvič po 14 tekmah rednega dela ostali z ničlo, kar bi bil slab obet za nadaljnjo udeležbo slovenskega prvaka med evropsko elito.

Pohvale gredo 17-letnemu Maiju Marguču, Gašperjevem bratu, ki je vpisal pet zadetkov, tudi 20-letni Mitja Janc je bil uspešen petkrat, štirikrat pa Uroš Miličević. Prva zadetka v dresu Celje je vpisal hrvaški novinec Rok Marić.

Celje je na 17 tekmah le enkrat premagalo Veszprem, leta 2007. Zatem je klonilo 15-krat zapored. Kljub temu so navijači ekipi ob koncu namenili stoječi aplavz za borbenost.

Celje Pivovarna Laško: Veszprem 33:40 (17:22) Dvorana Zlatorog, gledalcev 3788, sodnika: Pavičević in Ražnatović (Črna gora).

Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić 1, Marguč 5, Mazej 2, Krečič, Cokan 7 (5), Ćirović 1, Antonijević 3, Marić 2, Ivanković, Janc 5, Gregorič 1, Milićević 4, Kačičnik 1, Žabić 1.

Veszprem: Biosca, Corrales, Fathy Omar, Descat 8 (4), Sandell 4, Nilsson 2, Elisson 3, Ligetvari 2, Marguč 3, Remilli 4, Nagy, Mahe 2, Pechmalbec 2, Casado 2, Fabregas 5, Kosorotov 5; sedemmetrovke: Celje 5 (5), Veszprem 4 (4); izključitve: Celje 8, Veszprem 2.

»V Celju so visoka pričakovanja, ampak po turbulentnem začetku sezone so ljudje spoznali, da smo se dvignili iz težkega položaja. Vsako tekmo igramo bolje v državnem prvenstvu, v Evropi se res borimo, ampak Veszprem je dva razreda boljši od nas. Njihov 'roster' je neverjeten, ko se usede eden igralec, pride na igrišče še boljši. Težko je, ampak borbamo in dajemo vse iz sebe, gledalci prepoznajo to borbenost, zahvaljujem se jim za podporo in obljubljam, da se bomo borili do konca. Res upam, da bomo vzeli en skalp, ampak obljubim lahko samo borbo,« je povedal vratar Zaponšek.