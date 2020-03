Celje prvak, Maribor in Izola rešena

Ljubljana

Celjski navijači so vajeni domačih lovorik. FOTO: Leon Vidic

Tomaž Ocvirk je še drugič osvojil prvenstvo, vendar bo sezona imela grenak priokus. FOTO: Tadej Regent

Državni prvaki

24x Celje Pivovarna Laško (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20)



3x Gorenje Velenje (2008/09, 2011/12, 2012/13)

1x Prule 67 Ljubljana (2001/02)

1x RK Cimos Koper (2010/11)

- Rokometaši Celja Pivovarne Laško so predčasno sedmič zapored in skupaj štiriindvajsetič postali državni prvaki. Zaradi epidemije koronavirusa so člani združenje lige NLB soglasno odločili, da je sezona 2019/20 končana. Drugo mesto gre Riku Ribnici, evropski vstopnici še tretjemu Trimu in četrtemu Gorenju.Odločitev pomeni, da Maribor in Izola, po 21. kolih rednega dela od 22 zadnjeuvrščena na lestvici, ne bosta izpadla, med prvoligaše pa bodo sprejeli ljubljanska kluba Slovan in MRK Ljubljana. V naslednji sezoni bo torej nastopalo 14 klubov, izpadli pa bodo štirje, zadnjeuvrščena neposredno, še dva pa bosta šla v dodatne kvalifikacije s kluboma iz 1. B lige. Odločitev še mora potrditi združenje 1. B lige.Seja združenja 1. SRL je potekala prek videokonference in je bila zaprta za javnost. Za Celjem, Ribnico, Trimom in Gorenjem so se zvrstili Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec, Urbanscape Loka, Maribor in Izola. Končnice ne bo, Dobova tako ne bo prvič okusila čara igranja lige za prvaka, tudi Ormož se je po dolgem času nadejal nastopanja med najboljšimi., predsednik združenja Lige NLB: »Žal nas je situacija s koronavirusom pripeljala do točke, na kateri smo uvideli, da nadaljevanje tekmovanja ne bo mogoče, zato so se predstavniki vseh 12 moštev soglasno odločili za predčasen zaključek sezone. Obenem smo s klubi razpravljali o možnostih, s katerimi bi lahko popravili situacijo v tekmovanju, ki jo je povzročila prekinitev. Vsi klubi si namreč v obstoječem tekmovalnem sistemu niso zagotovili obstanka med najboljšo dvanajsterico v Sloveniji. S klubi smo zato v športnem duhu dosegli načelni konsenz, da bomo kot rešitev za prihodnjo sezono predlagali, da se obstoječi dvanajsterici priključita dva najboljša kluba iz 1. B DRL. To bi bila rešitev le za krajše obdobje, saj bi že v sezoni 2021/22 najmočnejše slovensko rokometno tekmovanje spet štelo ducat klubov.«Nadaljevanja pokala Slovenije ne bo, lovorika bo vsaj še leto v rokah Gorenja. Celjani so se po šestih letih uvrstili tudi v osmino finala lige prvakov, vendar je težko pričakovati, da bosta tekmi s Kielcami odigrani.