Celje si je skopalo jamo proti Portu, Toskić: Kot da smo zakleti

Kot za izgubljenega puščavnika oaza je bila za rokometaše Celja Pivovarne Laško predstava v prvem polčasu, ki so ga dobili za sedem golov. Izkazala se je za fatamorgano. Ekipa Alema Toskića si je v drugem sama izkopala jamo, iz katere se ni rešila. Porto je v drugem kolu EHF lige prvakov zmagal s 30:29 (9:16). Nov poraz na začetku sezone je še poglobil krizo slovenskih prvakov.

Celjski klub s tradicijo, evropski prvak iz leta 2004, že dolgo ni vložil tako malo truda v organizacijo tekme najvišjega razreda in animacijo prebivalstva v mestu in okolici. Bolj kot spektaklu je bila kulisa v hramu slovenskega rokometa podobna prvoligaškem srečanju. Očitno je slab začetek sezone vzel elana tudi pisarni. Pivovarji so namreč po dveh tekmah še brez zmage v domačem prvenstvu, doma niso bili kos Trimu, v gosteh pri Svišu pa so senzacionalno izgubili točko.

Celje Pivovarna Laško: Porto 29:30 (16:9) Dvorana Zlatorog, gledalcev 1733, sodnika Jørum in Kleven (Norveška). Celje: Zaponšek 1, Gaberšek, Perić 4, Krečič, Cokan, Čirović, Antonijević, Ivanković 5, Janc 9, Gregorič, Muhović, Miličević, Kačičnik, Žabić 3, Dodić 3, Mlakar 3; Porto: Mitrevski, Veitia Valdes 1, Sousa 1, Iturriza Alvarez 5, Mikkelsen 4, Silva, Salina 2, Costa 1, Diocou Soumare 3, Branquinho 6, Martinez 2, Areia 2 (2), Christensen, Rema, Oliveira, Magalhaes 3; sedemmetrovke: Celjev1 (0), Porto 3 (2); izključitve: Celje Pivovarna Laško 6, Porto 4 minute. Druge tekme v skupini B: Wisla Plock – Gudme 26:30; četrtek: Barcelona – Magdeburg, Veszprem – Montlpellier.

Vmes so sicer pokazali boljšo predstavo na Danskem, a vseeno izgubili z Gudmejem s 36:38. Očitno mladi in močno spremenjeni ekipi vloga favorita povzroča hude težave, a talenta ima dovolj in ga pokaže, ko na njej ni rezultatskega pritiska. Tako je bilo sinoči, ko so se Celjani strgali z verige in v prvem polčasu kot stekli psi napadli portugalske prvake. Glavni na igrišču je bil Mitja Janc, ki je v 20 minutah dosegel pet golov, slovenski prvaki pa so po delnem izidu 5:0 vodili že z 10:4.

Malo gledalcev je ustvarilo pravo navijaško vzdušje, ki se je še stopnjevalo, ko je vratar Rok Zaponšek zaklenil vrata in z bravuroznimi obrambami jemal voljo favoritom iz Porta. Za nameček je prek celega igrišča zadel prazno mrežo za neverjetnih 11:4. Pohvale za igro v napadu gredo tudi reprezentantu Stefanu Žabiću in hrvaškemu upu Anteju Ivankoviću, prvič je v celjskem dresu paleto znanja pokazal veliki biser srbskega rokometa Stefan Dodić, ki je iz teka sprožil projektil za čudovitih 14:6.

Grega Krečič, še en celjski reprezentant (Tadeja Mazeja zaradi bolezni ni bilo), je po novi bravurozni obrambi Zaponška na začetku drugega dela poskrbel za najvišje vodstvo na tekmi (21:12), potem ...

Potem pa se je začel padec, kakršnega si tudi pesimisti niso mogli predstavljati v nočnih morah.

Ko je bil v izgubljenem položaju, je Porto, ki je ligo prvakov začel z zmago s 23:22 proti Wisli Plock, nastavil taktično past in postavil globoko obrambo 5-1 in 4-2, v kateri so bili Celjani kot sloni v trgovini s porcelanom. Z zadnjicami so razbili vse, kar so pred tem 40 minut gradili z rokami. Zunanja linija Ivanković-Dodić-Krečič je bila na trenutke prav smešna in izgubljala žoge kot po tekočem traku. Porto je naredil delni izid 9:1 in 10:2 ter izenačil 10 minut pred koncem na 26:26, takoj zatem pa prvič prišel v vodstvo.

Toskić je moral ukrepati in naposled v igro vrnil pozabljenega Janca, kateremu se roke niso zatresle in je z dvema goloma Celje vrnil v vodstvo, kapetan Žiga Mlakar povišal na 29:27. Kazalo je že, da se bo Celje rešilo skozi šivankino uho, toda v zadnjih štirih minutah spet padlo v brezno brez dna. Gostom je dovolilo tri gole in pokazalo, da ni doraslo izzivu lige prvakov.

»Ne vem, kaj naj rečem. Tekmo smo imeli 45 minut povsem pod nadzorom, potem pa padli v črno luknjo. Izgubili smo se, morda preveč razmišljali o zmagi. Tega si ne bi smeli dovoliti. Nič nam ne gre na roko. Ko smo pomislili, da smo se pobrali iz krize, je ta postala še globlja,« je bil razočaran kapetan Mlakar.

Morda še bolj trener Toskić, ki se mu je zgodil deja vu lanske tekme z Barcelono, na kateri so njegovi fantje zapravili nemogoče. »To tekmo je bilo težje izgubiti kot dobiti. Zdi se mi, kot da smo zakleti. Kar se nam dogaja v zadnjih tednih, je neverjetno. Težava ni v kakovosti, ampak v glavah. Dokler fantje niso čutili pritiska, so blesteli, ko so ga začutili so razpadli. To so izkušnje in mi jih nimamo,« je z glavo zmajeval Toskić, čigar ekipa bo prihodnjem tednu gostovala pri evropskem prvaku Magdeburgu.