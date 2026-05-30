Rokomet

V Zlatorogu se piše zgodovina, bo Slovan pokvaril veselico?

V nedeljo ob 17.30 druga in morda že odločilna tekma finala lige NLB. Se bodo 27. naslova veselili Celjani, ali bo prvak Slovan serijo vrnil na Kodeljevo?
Aljuš Anžič je bil prvo ime tekme na Kodeljevem. FOTO: Slavko Kolar
Aljuš Anžič je bil prvo ime tekme na Kodeljevem. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
30. 5. 2026 | 11:30
30. 5. 2026 | 11:36
Samo enkrat v zgodovini slovenske rokometne lige, torej 1. SRL, je bila dvorana Zlatorog uradno polna, to je bilo v sezoni 2015/16 na derbiju med Celjem in Gorenjem, ko so domači rokometaši pred 5200 gledalci na zadnji tekmi sezone prišli do 20. naslova.

Pred tem je bil rekord 4000 gledalcev iz leta 2014, še pred tem pa 3800 gledalcev iz leta 2012. Vselej je šlo za savinsko-šaleški dvoboj. Že zdaj je jasno, da se bo druga finalna tekma lige NLB, v kateri se bosta v nedeljo ob 17.30 pomerila Celje Pivovarna Laško in Slovan, uvrstila (vsaj) na drugo mesto na večni lestvici obiskanosti.

Tim Cokan se vrača v Celje. FOTO: Slavko Kolar

Celjani so v sredo presenetljivo zmagali na Kodeljevem, če bodo še enkrat boljši od prvakov, se bodo veselili že svoje 27. šampionske zvezdice, če bo boljši Slovan, bo odločitev padla prihodnjo soboto v Ljubljani. Spektakel je zagotovljen. Včeraj, dva dni pred tekmo, je bilo po besedah celjskega direktorja Nejca Ajdnika prodanih že dobrih 4000 vstopnic za celjsko-ljubljanski obračun, ki v sredo nikogar ni pustil ravnodušnega.

V peklu Kodeljevega – bolj zaradi neznosne vročine kot vzdušja, ki je bilo korektno – so bili Celjani bolj sveži, hitrejši, odločnejši in so zasluženo zmagali z 42:38, z 10 goli je bil junak tekme 18-letni Aljuš Anžič, ki bo tudi jutri ob Andražu Makucu glavni adut trenerja Klemna Luzarja.

26

naslovov prvaka ima Celje, Slovan 1.

Klemen Luzar si obeta dvojno krono. FOTO: Voranc Vogel

Ta pričakuje, da bo imel na voljo tudi desnokrilnega asa Luko Perića, ki ga na Kodeljevem ni bilo zaradi angine. Celjani, ki so bili nazadnje prvaki leta 2023 pod vodstvom Alema Toskića, bodo tako v polni postavi pričakali jezne Ljubljančane, ki so proti pivovarjem izgubili tudi pokalni naslov in jim grozi sezona brez lovorike, kar bi precej vznejevoljilo glavnega »mecena« Zorana Jankovića ter zmanjšalo možnosti za nastop v razširjeni EHF ligi prvakov.

Finale se igra do konca in verjamem, da imamo dovolj izkušenj ter kakovosti, da se vrnemo v serijo.

Tim Cokan, Celjan v dresu Slovana

Uroš Zorman in njegov Slovan snujeta revanšo. FOTO: Voranc Vogel

Slovan še vedno favorit

A Slovan ostaja favorit, najboljši je bil v rednem delu in končnici, ima dražjo in precej bolj izkušeno ekipo. Trener Uroš Zorman pa je tudi že pokazal, da zna iz fantov potegniti največ, ko je najbolj pomembno. Kar sedem njegovih igralcev je nosilo celjski dres, med njimi je otrok celjskega kluba Tim Cokan, ki bo moral potlačiti lokalpatriotska čustva.

Luzar: Imamo načrt za zmago

Klemen Luzar, trener RK Celje Pivovarna Laško: »V nedeljo nas čaka nov velik boj. Pred nami je peti medsebojni obračun v sezoni, vsi dosedanji pa so bili zelo izenačeni, saj se zmagovalec praviloma ni odločil vse do zadnjih minut. V Ljubljani smo bili v končnici nekoliko bolj zbrani, kar nam je prineslo zmago. Pred drugo tekmo je pritisk velik. Na naši strani zato, ker lahko že v nedeljo osvojimo naslov državnih prvakov, na strani Slovana pa zato, ker si želi ostati v igri za naslov. Menim, da bodo tudi tokrat odločali dnevna forma, želja in motivacija, ki sta pri obeh ekipah na zelo visoki ravni. Želim si bučne podpore s tribun, saj nam daje dodatno energijo. Načrt za zmago imamo, zdaj ga moramo le še uresničiti na igrišču.«

Staš Skube je vodja ljubljanskega napada. FOTO: Voranc Vogel

Tudi njemu ni povsem jasno, kako je lahko Slovan na prvi tekmo po vodstvu s 6:3 in 9:6 tako padel. »Ni šlo za nikakršno podcenjevanje. Finale je specifičen in Celje je pokazalo veliko energije. Mi na prvi tekmi enostavno nismo bili na ravni, ki jo od sebe pričakujemo,« je priznal mladi reprezentant, ki ne obupuje. »Seveda je situacija zahtevnejša, ker nimamo več prostora za napake, toda po drugi strani je motivacija še večja. Finale se igra do konca in verjamem, da imamo dovolj izkušenj ter kakovosti za vrnitev v serijo.«

Na Kodeljevem so v sopari pregoreli domači rokometaši, ki imajo za sabo veliko več pomladi. Celjani se ne bodo šli igric in so že v petek prižgali klimatizacijske naprave, zato bo temperatura znosnejša za goste. Prav tako je direktor Ajdnik zgolj zamahnil z roko ob vprašanju, mar so v Celju že naročili tiskanje spominskih majic ob 27. naslovu.

Lucijan Korošec hitro napreduje v Celju. FOTO: Slavko Kolar

 

