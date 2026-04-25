Celje z golom prednosti v lovu na evropski finale

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi polfinala evropskega pokala v domači dvorani Zlatorog premagali makedonski Ohrid s 27:26 (15:11). Povratna tekma bo v soboto, 2. maja, ob 19. uri v Ohridu v Severni Makedoniji.

Celjani so v odlični formi v zaključku sezone, zavoljo katere so pred dnevi 23. postali slovenski pokalni prvaki in vodijo v skupini B lige za prvaka v ligi NLB. Dobro jim gre tudi na evropski ravni, kar jim sicer povzroča kar naporen razpored tekem.

V tej sezoni so bili v po moči tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju v prvem krogu prosti, v drugem so izločili belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.

Za gostovanje v Ohridu in upanje na ponovno uvrstitev v finale evropskih pokalov si je pripravila gol prednosti, čeprav je po sicer zahtevnem začetku dvoboja kazalo tudi na večjo zalogo prednosti za tekmo v Severni Makedoniji.

Pri celjski zasedbi je bil z osmimi goli najuspešnejši Aljuš Anžič. Pet golov je dodal Andraž Makuc, štiri pa Uroš Milićević. Pet zadetkov je pri Ohridu dosegel Darko Đukić.