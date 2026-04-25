  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Celje z golom prednosti v lovu na evropski finale

Celjski rokometaši so bil doma v dvorani Zlatorog za las boljši od Ohrida, ki se je v drugem polčasu skoraj vrnil. Povratna tekma bo v soboto.
Celjski rokometaši so pred kratkim veselili naslova pokalnih prvakov. Andraž Makuc je danes prispeval pet zadetkov. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Galerija
M. Ru., STA
25. 4. 2026 | 19:51
2:04
A+A-

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi polfinala evropskega pokala v domači dvorani Zlatorog premagali makedonski Ohrid s 27:26 (15:11). Povratna tekma bo v soboto, 2. maja, ob 19. uri v Ohridu v Severni Makedoniji.

image_alt
Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

Celjani so v odlični formi v zaključku sezone, zavoljo katere so pred dnevi 23. postali slovenski pokalni prvaki in vodijo v skupini B lige za prvaka v ligi NLB. Dobro jim gre tudi na evropski ravni, kar jim sicer povzroča kar naporen razpored tekem.

V tej sezoni so bili v po moči tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju v prvem krogu prosti, v drugem so izločili belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.

Za gostovanje v Ohridu in upanje na ponovno uvrstitev v finale evropskih pokalov si je pripravila gol prednosti, čeprav je po sicer zahtevnem začetku dvoboja kazalo tudi na večjo zalogo prednosti za tekmo v Severni Makedoniji.

Pri celjski zasedbi je bil z osmimi goli najuspešnejši Aljuš Anžič. Pet golov je dodal Andraž Makuc, štiri pa Uroš Milićević. Pet zadetkov je pri Ohridu dosegel Darko Đukić.

Več iz teme

Celje Pivovarna Laškorokometevropski pokal

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo