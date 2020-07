FOTO:Celjski komandosi v pragozdu začeli priprave

Cerknica

Dva močna naliva

Tilen Kodrin je optimističen pred sezono. FOTO: Uroš Hočevar

Brez popravnih izpitov

Začeli tudi Velenjčani

Tudi rokometaši Gorenja Velenja so danes začeli priprave na novo sezono. Zbrali so se na stadionu ob velenjskem jezeru, kjer so opravili prvi skupni trening. Trener Zoran Jovičić je s svojimi izbranci opravil prvi trening pripravljalnega obdobja za prihajajočo sezono. V klubu so pozdravili tudi tri novince, povratnika iz Slovenj Gradca Kenana Pajta, občasnega bosanskega reprezentanta Vladana Lončarja ter levokrilnega rokometaša iz Kopra Tilna Sokoliča.

Celjani so imeli veliko izzivov v naravi. FOTO: Uroš Hočevar

Čas za Grošlja

Igralci so komaj čakali, da se odpeljejo v civilizacijo. FOTO: Uroš Hočevar

- Za rokometni klub Celje Pivovarna Laško so se priprave na novo sezono začele v divjini. In to dobesedno s strokovnjakom za preživetje v naravi, ki jim je v notranjskih gozdovih delil nasvete, kako se soočiti z naravo in v njej preživeti. Po koncu so rokometaši strnili misli o divjih pripravah ter prihajajoči neobičajni sezoni.»Tisti pravi pomen besede ‘divjina‘ smo izkusili šele v teh dneh,« je, potem ko je preživel vse pasti, ki jih skrivajo notranjski gozdovi, dejal. Zahtevnost naloge je dobro povzel tudi kapetan moštva. »Da ni bilo vse lahko, pričajo naše dlani, ki so zgarane, kot da bi bi en teden delali na polju,« je slikovito dodal levokrilni igralec.Kot njegovi soigralci se je spopadel s spoznavanjem in uporabnostjo različnih rastlin, pripravo ognja s številnimi tehnikami, spuščanjem po pečinah, pripravljalnem bivakom in številnimi drugimi tehnikami preživetja v naravi.Ta jih je »nagradila« tudi z dvema močnima nalivoma in številnimi zahtevnimi preizkusi, med katerim je bilo tudi čakanje na četrtek zvečer in novico o tem, kdo je nogometni državni prvak. Šele takrat smo izvedeli, da je Celje prvak. Presrečni smo. No, z izjemo dveh Ljubljančanovin(sicer je Ribničan; op. p.), ki smo ju malce zbadali,« se je zasmejal Kodrin.Celjski rokometaši so se sicer po besedah strokovnjaka, ki jih je v teh dneh vodil, zelo dobro odrezali, četudi so jim pred odhodom v divjino pobrali vso hrano, ki so jo prinesli s seboj. Kodrin je poudaril, da je bilo to druženje pomembno, saj so si, tako kot pri rokometni igri, morali razdeliti vloge, opraviti vsak svoje delo glede na sposobnosti in predvsem biti ekipa. To so poudarili tudi člani strokovnega štaba na čelu s trenerjemin direktorjem»Vsak je pri sebi nekaj spoznal. Zame je bilo fascinantno, kako malo je potrebno za neko srečo. To je lahko že ogenj, streha nad glavo ali kos kruha,« je o novi izkušnji dejal Kodrin, ki je eden izkušenejših členov zasedbe, ki bo v novi sezoni lovila dvojno domačo krono, v ligi prvakov pa bo skušala čim dražje prodati kožo proti vsem velikanom in se uvrstiti v izločilne boje.»Težko je karkoli napovedovati. Odločajo malenkosti. Če pogledamo na papirju, bi se morali za izločilne boje boriti z Zagrebom, Aalborgom in Motorjem iz Zaporožja. Kdor bo zbral več točk in presenetil katerega od velikanov, bo napredoval,« je o ligi prvakov razmišljal 31-letni kapetan moštva Razgor.V domačem prvenstvu bo sezona letos drugačna, saj bo po odločitvi Rokometne zveze Slovenije v 1. NLB ligi nastopalo 14 ekip in to zgolj z enim delom tekmovanja. Pri Celju se zavedajo, da imajo na voljo 26 tekem, kiksi, kot pravi Razgor, pa lahko moštvo, ki meri na naslov in od katerega si vsaka druga ekipa v ligi želi skalp, drago stanejo.»Če startaš sezono v dobri formi, je to lahko boljše, saj si lahko v nekem obdobju narediš razliko. Če pa ‘kiksneš‘ v nekaj prvih krogih, je lahko to slabše kot v prejšnjih sezonah, saj bo vsaka točka štela. Ne bo končnice, ne boš mogel nadoknaditi teh ‘kiksov‘ in treba bo biti od samega začetka maksimalen pri osvajanju točk,« je poudaril Razgor.Do kar najvišjega možnega izkupička bo ekipi letos pomagalo pet novincev. V vratih bonadomestil, ki je v Celje prišel iz nemškega Gummersbacha. V polju pa bodo skušali trenerja prepričati domačin(prej Gorenje Velenje), Hrvat(RK Zamet) in dva Črnogorcain(oba Rudar Pljevlja).V divjini se ob Črnogorca ostalim soigralcem nista mogla pridružiti, saj morata do nedelje opraviti obvezno karanteno po prihodu iz domovine. Igralci se nadejajo, da bo lahko pretežno mlada ekipa kos izzivom v prihajajoči sezoni.»Mislim, da bomo enakovredni. Vratar je enakovredna zamenjava, tudi na desnem zunanjem sem prepričan, da bodobro zapolnil vrzel in ostal zdrav. Tudi prestop Makuca v Barcelono bomo nadoknadili. Lani je imel nekaj težav s poškodbami in ravno v tistem času smo dosegli nekaj pomembnih zmag. Verjamem, da bo vsak igralec dal to, kar se od njega pričakuje,« je dejal Razgor.S tem se je strinjal tudi Tomaž Ocvirk. »Sami igralci vedo, da je konkurenca zelo močna in da kdor ne bo dobro pripravljen, bo težko igral tekme med sezono. Ko se te enkrat začnejo, je težko dvigniti moč in vzdržljivost. Zato je pomembno, da smo že na začetku v dobrem stanju in da ohranjamo to raven skozi celotno sezono,« je dejal Ocvirk.Bolj pa trenerja skrbi položaj glede pandemije novega koronavirusa, ki jim bo očitno močno oklestil tudi spored tekem pred začetkom nove sezone. »Nam je najtežje, saj ne vemo, ali se bo sezona začela tako doma kot v ligi prvakov. Veliko prijateljskih tekem, ki smo jih organizirali s tujimi moštvi, jih ta zdaj odpovedujejo,« je težavo izpostavil Ocvirk.Kot je dejal, bi rad vodil ekipo pred polnimi dvoranami, saj se zaveda, koliko 24-kratnim državnim prvakom pomenijo gledalci, a ne verjame, da se bo to v kratkem uresničilo. Najbolj si želi, da bi lahko igralci razmišljali le o treningih ter tekmah in ne toliko o ostalih zadevah, ki zdaj pestijo svet športa.Celjani upajo, da do 5. septembra, ko bo na sporedu prvi krog državnega prvenstva, ne bo dodatnih težav in da bo nova sezona vendarle potekala nemoteno.