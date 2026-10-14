Celjski ogenj so Parižani ugasnili že po prvih pol ure

Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih sedmih dneh, moštvo iz knežjega mesta je pred tem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Aalborgu.

V skupini C sta v vodstvu Aalborg in PSG s sedmimi točkami, Zagreb ima dve, Celje pa je brez njih. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Aalborgu. Slovensko-francoski klubski obračun se je začel v revolveraškem slogu. Obe ekipi sta gole dosegali kot za stavo, sredi prve polovice prvega polčasa pa so Celjani padli v prvo krizo, ko so jim Parižani ušli za štiri gole (10:14).

Domači strateg Klemen Luzar je zahteval minuto odmora, po njej pa se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo. Gosti so bili vselej korak pred domačimi rokometaši, njihov najvišji zaostanek v prvi polovici tekme je znašal devet golov (13:22). Celjska ekipa se je v drugem polčasu borila po svojih najboljših močeh, a kakovostna razlika je bila enostavno prevelika in odločno na strani prvokategornega francoskega moštva. Najvišji primanjkljaj domačega moštva je znašal 12 golov (27:39 in 28:40).

Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z devetimi in Uroš Milićević s šestimi goli. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Aalborgu.