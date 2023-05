Celjski rokometaši po porazu Trima že državni prvaki

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so si dve koli pred koncem lige NLB zagotovili 26. naslov državnih prvakov, potem ko so igralci velenjskega Gorenja na današnji zadnji tekmi 24. kola premagali trebanjski Trimo s 30:26 (14:12). Celjani imajo neulovljivih pet točk naskoka pred drugouvrščenimi Velenjčani, medtem ko Trebanjci zaostajajo za šest točk.

Ekipa iz mesta grofov je v sezoni 2022/23 osvojila dvojno krono. Pred tednom dni je v finalu pokala Slovenije v Ormožu premagala Jeruzalem s 35:24, v domačem ligaškem tekmovanju pa je na 24 tekmah dosegla 23 zmag in doživela le en poraz proti trebanjskemu Trimu. Celjska ekipa je s 26 zmagoslavji rekorderka po številu naslovov v državnem prvenstvu. Na drugem mestu je velenjska zasedba s štirimi, po enega sta osvojila Koper in Prule 67.

V finišu prvenstva se bodo doma pomerila s Krškim in v gosteh s Slovenj Gradcem, Gorenje bo gostovalo v Škofji Loki in doma igralo z Ivančno Gorico, Trimo pa doma čaka dvoboj s Koprom in v gosteh s Slovanom.

Dobova, Maribor in Krško na dnu razpredelnice nadaljujejo ogorčen boj za ohranitev prvoligaškega statusa, prvi dve ekipi pa imata točko več od Krškega. Dobova se bo v zadnjih dveh krogih pomerila z LL Grosist Slovanom in Krškim, Maribor s Slovenj Gradcem in Krko, Krško pa s Celjem Pivovarno Laško in Dobovo.

Zadnjeuvrščeni ekipi v ligi NLB bosta po koncu sezone svoje mesto prepustili Ljubljani in Škofljici, najboljšima ekipama v 1. B SRL.