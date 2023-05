Celjski rokometaši v Ormožu do 22. pokalne lovorike

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagovalci pokala Slovenije v sezoni 2022/23. Na finalni tekmi zaključnega turnirja v Ormožu so zanesljivo premagali domači Jeruzalem s 35:24 (19:14) in osvojili 22. pokalno lovoriko. Celjanom se tako nasmiha dvojna krona. V ligi NLB imajo tri kola pred koncem štiri točke več od drugouvrščenih Trebanjcev in pet od tretjeuvrščenih Velenjčanov.

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni prav rokometaši iz mesta grofov. Na zmagovalni oder so se povzpeli kar 22-krat, po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67. V sezonah 2019/20 in 2020/21 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa.

Bojić spodbudil soigralce

Celjani so danes takoj zagospodarili v dvorani na Hardeku. V uvodnih 15 minutah so aduti srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića zasenčili motivirane gostitelje v vseh prvinah igre. V vratih je blestel Nebojša Bojić, ki je med 3. in 12. minuto ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, njegovi soigralci v polju pa so si medtem že priigrali lepo prednost petih golov (7:2).

Do konca polčasa njihova prevlada več ni bila tako izrazita. Prleki so se jim po golu Nika Ćirovića v 21. minuti približali na dva gola (9:11), v končnici prvega polčasa pa so Celjani znova zaigrali tako, kot znajo, in se na velik odmor podali s prednostjo petih golov (19:14).

Papirnati favoriti so v začetku druge polovice tekme takoj oplemenitili svojo prednost. V 37. minuti je reprezentančni krožni napadalec Stefan Žabić zadel za +7 (23:16), lepa zaloga v golih pa je nato stalno naraščala. V 47. minuti je po golu Matica Suholežnika že znašala enajst golov (31:20), vsi dvomi o zmagovalcih pa so bili razrešeni.

Strelci za Celje PL: Bojić, Belkaied, Gaberšek, Strmljan 5, Mazej 5, Cokan 5 (2), Marguč 2, Antonijević, Ivanković 1, Janc, Muhović, Žabić 4, Mlakar 3, Vlah 7 (2), Martinović 1, Suholežnik 2; Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Zemljič, Munda 1, Bogadi 1, Pungartnik 1, Vincek, Žuran, Hebar, Šulek 3, Kosi 4 (1), Ćirović 5 (1), Krabonja 2, Kolmančič 5, Škrinjar 2.

Na današnji tekmi za tretje mesto je bila Krka boljša od Kopra z 28:21.