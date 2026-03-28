Celjski rokometaši v prvi četrtfinalni tekmi krepko boljši od romunskega Buzaua

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi četrtfinalni tekmi evropskega pokala v dvorani Zlatorog premagali romunski Buzau z 41:32 (18:12). Ekipa iz knežjega mesta je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala pa še turški Bešiktaš iz Istanbula.

Romunska ekipa, trenutno drugouvrščena v domačem prvenstvu za Dinamom iz Bukarešte, ki je v tej sezoni nastopala v ligi prvakov, je na poti do četrtfinala izločila Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice. Po izenačenem začetku, ko so imeli Celjani gol naskoka, a so jih Romuni lovili, so si domači prvo prednost dveh zadetkov priborili v 18. minuti, po zadetkih Uroša Miličevića in Luke Perića pa je prednost narasla na tri gole (11:8).

Sledile so odlične celjske minute. Brez večjih težav so domači zadržali naskok, potem pa ga v končnici prvega dela še povečali. Perić in Alex Bognar sta tako pred odhodom na odmor poskrbela za največjo prednost v prvem delu, šest golov. Takoj na začetku drugega dela so rokometaši romunske ekipe sicer stopili zaostanek na tri gole (19:22), vendar so domači pozneje spet prevzeli pobudo in v 44. minuti spet prišli do prednosti šestih golov.

V končnici so celjski rokometaši znali obdržati prednost in jo še povečali. Najvišja je bila pri +9, tudi končni izid pa je nato ob razpoloženih Maiu Marguču in Filipu Rakiti prinesel devet golov naskoka pred povratno nalogo. Marguč je bil z devetimi goli tudi najboljši strelec tekme, sedem pa jih je dodal Aljuš Anžič.

S skupno zmago nad Romuni bi si Celjani po 21 letih priigrali polfinale evropskega pokala. Povratna tekma bo na sporedu 4. aprila ob 17. uri.