  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Celjski rokometaši v prvi četrtfinalni tekmi krepko boljši od romunskega Buzaua

Celjski rokometaši so na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala z veliko prednostjo premagali romunski Buzau. Razigrana Mai Marguč in Aljuš Anžič.
Celjski rokometaši so na poti v polfinale evropskega pokala. FOTO: Jan Gregorc
Galerija
Celjski rokometaši so na poti v polfinale evropskega pokala. FOTO: Jan Gregorc
M. Ru., STA
28. 3. 2026 | 20:14
28. 3. 2026 | 20:19
2:28
A+A-

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi četrtfinalni tekmi evropskega pokala v dvorani Zlatorog premagali romunski Buzau z 41:32 (18:12). Ekipa iz knežjega mesta je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala pa še turški Bešiktaš iz Istanbula.

image_alt
Zorman zdaj ve, kaj ga čaka na poti do EP 2028

Romunska ekipa, trenutno drugouvrščena v domačem prvenstvu za Dinamom iz Bukarešte, ki je v tej sezoni nastopala v ligi prvakov, je na poti do četrtfinala izločila Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice. Po izenačenem začetku, ko so imeli Celjani gol naskoka, a so jih Romuni lovili, so si domači prvo prednost dveh zadetkov priborili v 18. minuti, po zadetkih Uroša Miličevića in Luke Perića pa je prednost narasla na tri gole (11:8).

Sledile so odlične celjske minute. Brez večjih težav so domači zadržali naskok, potem pa ga v končnici prvega dela še povečali. Perić in Alex Bognar sta tako pred odhodom na odmor poskrbela za največjo prednost v prvem delu, šest golov. Takoj na začetku drugega dela so rokometaši romunske ekipe sicer stopili zaostanek na tri gole (19:22), vendar so domači pozneje spet prevzeli pobudo in v 44. minuti spet prišli do prednosti šestih golov.

V končnici so celjski rokometaši znali obdržati prednost in jo še povečali. Najvišja je bila pri +9, tudi končni izid pa je nato ob razpoloženih Maiu Marguču in Filipu Rakiti prinesel devet golov naskoka pred povratno nalogo. Marguč je bil z devetimi goli tudi najboljši strelec tekme, sedem pa jih je dodal Aljuš Anžič.

S skupno zmago nad Romuni bi si Celjani po 21 letih priigrali polfinale evropskega pokala. Povratna tekma bo na sporedu 4. aprila ob 17. uri.

Premium
Več iz teme

rokometRK Celjeevropski pokalCelje Pivovarna Laško

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Celje

Celjski rokometaši v prvi četrtfinalni tekmi krepko boljši od romunskega Buzaua

Celjski rokometaši so na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala z veliko prednostjo premagali romunski Buzau. Razigrana Mai Marguč in Aljuš Anžič.
28. 3. 2026 | 20:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nemčija

13-letnik umrl po napadu z nožem, policija prijela očeta

Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma.
28. 3. 2026 | 19:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šnajdrova Micka

Umrla najstarejša Slovenka

Delala je kot kuharica in čistilka v osnovni šoli ter pomagala možu pri krojaštvu, zaradi česar so jo domačini poznali kot »Šnajdrova Micka«.
28. 3. 2026 | 17:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Budimpešta

Madžari boljši od Slovencev, novi selektor Cesar: To ni nobena tragedija

Slovenski nogometaši so izgubili proti Madžarom, nogomet pod novim trenerjem pa je bil podoben tistemu pod taktirko Matjaža Keka. Manjkala Oblak in Šeško.
Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 16:59
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nemčija

13-letnik umrl po napadu z nožem, policija prijela očeta

Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma.
28. 3. 2026 | 19:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šnajdrova Micka

Umrla najstarejša Slovenka

Delala je kot kuharica in čistilka v osnovni šoli ter pomagala možu pri krojaštvu, zaradi česar so jo domačini poznali kot »Šnajdrova Micka«.
28. 3. 2026 | 17:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Budimpešta

Madžari boljši od Slovencev, novi selektor Cesar: To ni nobena tragedija

Slovenski nogometaši so izgubili proti Madžarom, nogomet pod novim trenerjem pa je bil podoben tistemu pod taktirko Matjaža Keka. Manjkala Oblak in Šeško.
Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 16:59
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo