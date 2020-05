Celjski rokometaši znova na skupnih treningih

Celje



Tudi Vid Poteko je vadil. FOTO: RK Celje Pivovarna Laško

Pogrešali žogo

- Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se, po več kot dvomesečnem prisilnem premoru, znova dobili na skupnem treningu. Nova sezona 2020/21 naj bi se v tem trenutku in načrtih začela po koledarju, ker pa bi bil premor seveda bistveno predolg, so se celjski rokometaši z današnjim dnem, ko so treningi za kolektivne športe znova dovoljeni brez večjih omejitev, spet zbrali in bodo z delom nadaljevali do konca naslednjega meseca."Načrt je, da bomo trenirali do konca junija, imeli nato kakšne tri tedne premora oziroma tistih pravih počitnic, s koncem meseca julija pa začeli priprave na naslednjo sezono," je uvodoma dejal trener, ki je z navdušenjem znova v živo pozdravil svoje igralce."Najprej bomo videli v kakšnem stanju so se vrnili igralci. Zavedamo se, da vsi niso imeli enakih pogojev, zato bo poudarek uvodoma predvsem na telesni pripravi, da zmanjšamo razlike.Nato bomo treninge prilagodili cilju, sledi, da že v naslednjem mesecu pridobimo osnove za naslednjo sezono. Te bodo igralci v času premora nato posamično ohranjali in na priprave za novo sezono prišli maksimalno pripravljeni. Vsekakor bomo sedaj, ko se sprostili še nekateri ukrepi, začeli tudi z vadbo na igrišču, na začetku z osnovami, potem pa že situacijske vadbe, zato da osvežimo znanje," je dodal.Igralci se med seboj v večini tako niso videli več kot dva meseca, praktično se drug od drugega niso niti poslovili ali proslavili naslova državnega prvaka, ki so ga po odločitvi Združenja prvoligašev v vmesnem času predčasno osvojili: "Minilo je dolgo obdobje, ko se nismo videli. Zdi se kot, da je bil že konec sezone in se sedaj srečujemo na začetku nove.A ni tako, prisiljeni smo bili v to, doma sicer individualno delali kolikor smo lahko, a ni enako kot tu, saj nimamo vsi toliko opreme, kot jo je na voljo tukaj. Tako smo kombinirali tisto, kar je kdo imel na voljo ter seveda naravo, kolesarjenje in podobno.Bilo je težko obdobje, sploh zato, ker smo se razšli prek noči, ne da bi vedeli, kdaj se ponovno vidimo, ne da bi se sploh primerno poslovili, tako da je znova lepo videti moje prijatelje in soigralce in da smo znova skupaj," je ob snidenju dejalČeprav so bili v uvodu načrtovani le brezkontaktni treningi, pa se bodo, po predčasni sprostitvi ukrepov s strani vlade, pripravile kombinacije treningov z žogo, ki bodo omogočale več raznolikosti, kar bo za vsakega posameznika lažje, saj je bila prav žoga tisto, kar so v vmesnem obdobju najbolj pogrešali.Celjani bodo predvidoma trenirali do konca meseca junija, nato odšli na počitnice, z 20. julijem pa začeli priprave na sezono 2020/2021.