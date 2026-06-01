Celjski vrtiljak čustev: od solz žalosti do velikega slavja

Kar 4788 gledalcev se je zbralo v Zlatorogu in pozdravilo junake iz Celja Pivovarne Laško, katerih povprečna starost je 23 let. Aljuš Anžič, sin predsednice Alenke Potočnik Anžič, nekdanje košarkarice, in trenerja vratarjev Aleša Anžiča, ki je vpisal eno tekmo za reprezentanco, je pet let pod povprečjem in je v svoji prvi sezoni v članski ekipi potrdil, da je eden največjih talentov v Evropi. Skupaj z Andražem Makucem je bil on tisti, ki je delal razliko, ob njem so mnogi drugi igralci postali najboljše različice sebe. Nekakšen »Dončić efekt«.

V kruti igri usode so Celjani 23. pokalni naslov v Tivoliju, kjer so dobili potrditev, da lahko premagajo Slovana, osvojili le nekaj dni po tragični smrti Edija Kokšarova. Do 27. šampionske zvezdice so prišli malo za tem, ko se je poslovil legenda kluba Mile Zupančič. Za nameček je nekaj ur pred tekmo Celje izgubilo športnega zanesenjaka Dušana Kondo. Na prireditvi, na kateri so ga razglasili za Naj Celjana 2024, so nagrado za življenjsko delo posvetili pokojnemu očetu kluba Tonetu Turnšku ...