FOTO:Červarjevi kavboji proti Špancem za zlato

Bo Lino Červar pri 69 letih spisal še eno zlato pravljico na hrvaški klopi?

Igor Karačić in soigralci so v prvem polčasu vodili že za tri gole, vendar so jih Španci ujeli.

V Tele2 Areni prevladujejo hrvaški navijači.

- Naši južni sosedi do bili že dvakrat najboljši na olimpijskih igrah (Atlanta 1996 in Atene 2004) in enkrat na svetovnem prvenstvu (Portugalska 2003), naslova evropskega prvaka pa še nimajo, čeprav so na prvenstvih stare celine osvojili že pet kolajn (dve srebrni in tri bronaste), danes pa imajo prekaljeni selektorin njegovi "kavboji" priložnost, da dopolnijo zbirko. A naloga bo vse prej kot lahka, na drugi strani stoji Španija, ki si tudi želi zgodovinski dosežek, ubranitev naslova evropskega prvaka.To ni uspelo še nobene reprezentanci, niti Francozom, ki so sicer serijsko osvajali naslove na SP in OI. Za Špance je to edinstvena priložnost, saj je bo kopica njihovih reprezentantov bržčas poslovila pod izbrane vrste po OI v Tokiu. Neposredna uvrstitev nanje bo dodatna nagrada za tisto ekipo, ki se bo danes okitila z zlatom.Za obema zasedbama je kar osem tekem, odkar se je 9. januarja začelo prvenstvo v Avstriji, na Švedskem in Norveškem. Hrvati bi morali biti telesno bolj načeti, potem ko so v polfinalu proti Norveški odigrali kar dva podaljška, vendar kapetanin soigralci v en glas svojim navijačem, ki so "okupirali" Stockholm zagotavljajo, da tega na igrišču ne bo videti.Marić s črte zadeva za izenačenje, 18:18.Horvat je bil natančen z desnega krila, 17:18, Španci so izgubili žogo.Španci (Figueras)s črte zadevajo za 16:18.: mamić je zadel za 16:17.: izključitev pri Hrvatih, Dušebajev je vendarle prekinil španski strelski post, 15:17.strel Horvata in obramba Pereza de Vargasa. Dolg španski napad in izgubljena žoga. Karačić zadeva v protinapadu, 15:16.minuta odmora za Špance, ki že šest minut in pol niso dosegli gola, še vedno je 14:16. Maqueda je neuspešno zaključil napad.Perez de Vargas brani strel Mariću.prekršek v napadu Mandića. Napačna podaja Špancev.: Hrvati so izgubili žogo, vendar so Španci zgrešili prazna vrata.Španci so napad zaključili s slabim strelom, , ki so ga Hrvati blokirali.Španci so izgubili žogo, Duvnjak je zadel za 14:16.še ena izgubljena žoga Hrvaške, iz nasprotnega napada je zadel Canellas, 12:16. Minuta odmora za Hrvaško. Horvat je znižal zaostanek na 13:16.Hrvati so izgubili žogo in spet prejeli gol v prazna vrata, 12:15.Perez de Vargas brani, Španci pa zadevajo v prazna hrvaška vrata, 12:14.sedemmetrovka za Špance in izključitev Horvata. Za 12:13 je zadel Gomez.: napake v napadu si sledijo na obeh straneh. Stepančić je vedarle zadel, 12:12.Španci so zapravili prvi napad v drugem delu.Španci so izgubili žogo, Mandić je iz nasprotnega napada izenačil na 11:11 in prekinil kar desetminutni strelski post Hrvaške. Entrerrios je sedem sekund pred koncem polčasa zadel za 11:12.: Canellas je zadel za prvo špansko vodstvo, 10:11. Perez de vargas spet brani.Perez de Vargas je prebral Duvnjakovo namero, ostaja 10:10.Dolg hrvaški napad se je končal z zgrešenim strelom. Obramba Šega, na drugi strani pa prekršek za sedemmetrovko in izključitev.Španci so izgubili žogo.Maqueda je vroč, izenačil je na 10:10. Minuta odmora na Červarjevo zahtevo. Perez de Vargas spet brani.Hrvati spet niso zadeli, vendar so tudi Španci izgubili žogo. Dve zaporedni obrambi španskega vratarja.še ena obramba Špancev, Maqueda je zadel za 9:10.: obramba Pereza de Vargasa. Tudi Španci niso bili uspešni v napadu.Španci so izgubili žogo, Marić pa je Hrvaško popeljal na +3, 10:7. Minuta odmora za Špance. Maqueda je prodrl in znižal zaostanek na 8:10.: Karačić je že skoraj izgubil žogo, vendar se je naposled otresel Špancev in zadel, 9:7.srečen odboj za Špance, Aguinagalde je zadel iz druge akcije, 8:7.tretja sedemmetrovka za Hrvaško in tretji Duvnjakov gol, 8:6.Hrvati spet uspešni v napadu, zadel je Karačić, 7:6. Španci so izgubili žogo.Entrerrios je zadel s strelom od daleč, 6:6. Oba vratarja sta bila doslej "statista".Mandić je bil natančen z levega krila, 6:5.: Aguinagalde je zadel, 5:5.še ena sedemmetrovka za Hrvaško, Duvnjak je spet zadel, 5:4.obe ekipi sta naredili napako v napadu, Španci so nato izenačili na 4:4, zadel je Sarmiento.sedemmetrovka za Hrvaško, Duvnjak je zadel za 4:3.Hrvati so izgubili žogo, za Španijo s šestmetrske črte zadeva Fernandez, 3:3.hrvaški napad deluje dobro, z desnega zunanjega je zadel Stepančić. Hitronogi Španci vračajo udarec, 3:2.z desnega krila je zadel Sole, 2:1.: Španci so zapravili svoj prvi napad, v nasprotnem napadu pa je zadel Duvnjak, 2:0.prvi napad in prvi gol za Hrvaško, zadel je Marić, 1:0.