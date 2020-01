Čista petica? Slovenci danes z Madžarsko

Malmö



Potek prvega polčasa

- Bo po štirih v vrsti Slovenija na 14. evropskem prvenstvu vpisala še čisto petico? To bo znano po današnji tekmi proti Madžarski, ki se je v Malmö Areni začela ob 16.15.V skupini II ima Slovenija 4 točke, toliko kot Norveška, po dve imata Portugalska in Madžarska, Islandija je prvi točki vpisala po zmagi nad Portugalsko, brez točk je še domača Švedska. Slovence v torek čaka tekma s Portugalsko, v sredo pa z Norveško. V polfinale v Stockholmu vodita dve mesti, za olimpijske kvalifikacije bi bržčas zadoščalo tretje mesto.Obrambapa je zadel za 10:7.izjemno razpoložen jedosegel je že četrti gol iz štirih strelov, Slovenija vodi 9:7.Izjemno izenačen začetek tekme, Madžarsi so si priigrali vodstvo s 3:1, nato so pobudo prevzelo Slovenci. Jure Dolenec je v 12. ekipi Slovenijo popeljal do prvega vodstva za dva gola, 8:6. Madžari so se spet približali na gol zaostanka.Slovenci in Madžari so stari znanci. Junija 2018 so vzhodni sosedje reprezentancoizločili v kvalifikacijah za SP 2019, zato se bodo Slovenci želeli tekmecem oddolžiti. Takrat je Madžare vodil, zdaj slovenski selektor.Slovenci bodo še posebej motivirani, saj jih kar šest služi kruh na Madžarskem,inv Veszpremu,inv Szegedu. Pri Madžarih pogrešajo poškodovanain, ključna igralca sta vratarin 120 kg težki. Vodi jih, a glavno besedo imata legendarnain Španec»Z Madžari imamo nekaj neporavnanih računov. Upam, da se jim bomo oddolžili za boleč kvalifikacijski poraz za lansko svetovno prvenstvo. Ključ do zmage bo naša dobra obramba. Upam, da bomo dosegli čim več lahkih zadetkov in igrali čim manj na njihovo postavljeno obrambo. Na tekmi je velik vložek, naredili bomo vse za našo peto zaporedno zmago,« je povedal