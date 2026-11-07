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Rokomet

Črn dan za slovenski rokomet: po polomu Krimovk še boleč poraz naše moške vrste

Izbranci selektorja Uroša Zormana so pred svojimi navijači v kvalifikacijah za EP 2028 senzacionalno izgubili proti Izraelcem, ki so zasluženo zmagali v Celju.
Blaž Janc ni mogel preprečiti bolečega poraza Slovenije. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Blaž Janc ni mogel preprečiti bolečega poraza Slovenije. FOTO: Aleksander Golob
M. Š., STA
7. 11. 2026 | 19:36
7. 11. 2026 | 19:55
5:44
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Slovenska moška rokometna reprezentanca je doživela pravi polom. Izbranci selektorja Uroša Zormana so morali pred svojimi navijači v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2028 priznati premoč Izraelcem, ki so v Celju zasluženo slavili zmago z 31:28 (13:14).

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Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Naši rokometaši so že pred tekmo napovedovali, da jih v knežjem mestu čaka veliko zahtevnejši obračun kot pred dnevi v Kopru, ko so visoko odpravili reprezentante BiH. Izraelci so namreč v sredo v Zlinu po hudem boju izgubili proti Čehom s 26:27, nikakor pa niso pričakovali, da bodo tokrat v kultni celjski dvorani Golovec izgubili proti rokometno veliko manj uveljavljenim tekmecem.

Zormanovim izbrancem je hitra zunanja izraelska vrsta v navezi z močnim krožnim napadalcem povzročala veliko težav v obrambi, ob tem pa tudi njihova igra v napadu ni bila tekoča. Zavoljo številnih tehničnih napak in počasnega kroženja žoge je bila v uvodnih petnajstih minutah bolj ali manj v zaostanku, na igrišču je zagospodarila šele po verižnih izključitvah gostov. Med 16. in 20. minuto je naredila delni izid 3:0 ter si prvič na dvoboju priigrala dva gola prednosti (9:7). Nato so se v njihove vrste znova prikradle napake, tudi izraelski vratar Dan Tepper je zbral nekaj čudežnih obramb, tako da je bila tekma v 23. minuti znova v začetnem izhodišču (9:9). Tik pred polčasom je zadeve v svoje roke vzel kapetan Blaž Janc, po dveh njegovih golih so Slovenci znova povedli s 13:11, prvo polovico tekme pa zaključili z vodstvom 14:13.

Zaradi medle igre razočarani tudi gledalci 

Zormanovi varovanci so v začetku drugega polčasa zaigrali zelo medlo in tekmecem dovolili, da so jim po delnem izidu 0:5 v 36. minuti ušli na 14:18. Slovenci so se v nadaljevanju mučili na igrišču, v 42. minuti so prepolovili zaostanek (17:19), pet minut pozneje pa prvič na dvoboju zaostali za pet golov (19:24). Slovenski rokometaši tudi v prelomnih trenutkih dvoboja niso našli recepta za igro Izraelcev. Nekajkrat so se približali na tri gole zaostanka, v sami končnici tudi za dva, bližje pa niso mogli. Pred domačimi gledalci so doživeli svoj prvi poraz po maju 2024, ko so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025 v Kopru izgubili proti Švicarjem s 26:27.

V naši reprezentanci je bil v dvorani Golovec najučinkovitejši Blaž Janc s šestimi goli, Aleks Vlah in Tim Cokan sta dosegla po štiri zadetke.

Slovenija – Izrael 28:31 (14:13)

Dvorana Golovec, gledalcev 2256, sodnika: Pirvu in Potirniche (oba Romunija).

Slovenija: Baznik, Vujović, Anžič 1, B. Janc 6, M. Janc, Cehte, Slatinek Jovičić 3, A. Makuc 2, Cokan 4, Mazej, Grbić, Mačkovšek 3, Novak 3 (1), Korošec 2, Vlah 4, Suholežnik.

Izrael: Tepper, Shamir, Natsia 7, Sarfati 2, Nizri 1 (1), Levi, Mosindi 10, Bodenheimer, Turkenitz 2, Peso, Maman, Dayan 3, Lumbroso 5, Cohen 1, Bakasu Bibange, Sosna.

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (1), Izrael 1 (1).

Izključitve: Slovenija 4, Izrael 14 minut.

Slovenijo drugi kvalifikacijski ciklus za nastop na EP čaka v prvi polovici marca prihodnje leto, ko se bo dvakrat pomerila proti Češki, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu dva meseca pozneje. Po nepopolnem drugem krogu v skupini 5 so Slovenija, Izrael in Češka (s tekmo manj) zbrale po dve točki, BiH (tekma manj) pa je še z ničlo.

Na celinsko tekmovanje se bodo prebile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Nastop na evropskem prvenstvu 2028 si je ob vseh treh gostiteljih iz Španije, Švice in Portugalske zagotovila tudi branilka lovorike Danska, zmagovalka letošnjega EP na Švedskem, Norveškem in Danskem.

Visok poraz Krimovk

Boleč poraz so danes doživele tudi rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja, ki so v sedmem kolu lige prvakinj v skupini A pred svojimi navijači kar z 22:29 (9:18) klonile proti norveški Soli. Krimovke so tako doživele šesti poraz v tej sezoni lige prvakinj in ostajajo pri eni zmagi, ki so jo dosegle v prejšnjem kolu proti Budućnosti. V slovenski ekipi, ki ostaja prikovana na dno lestvice v skupini A, sta bili s po petimi zadetki najboljši Ana Abina in kapetanka Nina Zulić, medtem ko je osem golov pri Soli dosegla Camilla Herrem. V osmem kolu lige prvakinj se bosta ekipi znova pomerili med seboj – prihodnjo nedeljo na Norveškem ob 16. uri.


   

 

 

 

 

   

   

 

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