FOTO:Dalmatinčev izziv: ozdraviti Maribor, kjer ne bo šlo več brez prask in bušk

Maribor

V Avstriji trener leta

Siniša Markota bo jutri opravil prvi trening z Mariborčani.



Iz Celja naj bi v Tabor prišli trije ali štirje mladi rokometaši.



Pogodbi sta podaljšala Filip Jerenec in kapetan Tadej Sok.

Pogrešal resen rokomet

Siniša Markota je lani pomladi zapustil Ribnico. FOTO: Blaž Samec

Odločitev tudi iz kljubovanja

Siniša Markota je najprej uspešno vodil Loko. FOTO: Blaž Samec

14

moštev bo po novem štela liga NLB, Maribor in Izola ostajata, prihajata ljubljanska kluba.

V izbrani druščini

Siniša Markota je novi trener Maribora. FOTO: RK Maribor Branik

- Zmagovalci koronakrize v predčasno končani sezoni lige NLB so rokometaši Maribora. Izognili so se neslavnemu izpadu, za nameček se jim obetajo bolj uspešni časi s solidno ekipo in preizkušenim trenerjem, ki se je v 1. SRL že izkazal na klopi Loke in Ribnice.RK Maribor Branik je bil razočaranje sezone, kljub dobri igralski zasedbi je bil pred prekinitvijo predzadnji in bi se težko izognil izpadu v 1. B ligo, tudi trenerska menjava,je zamenjal, ni prinesla rezultatskega premika. Nekaj gnilega je v Mariboru, se je širil glas ...Zdaj bo Hrvata zamenjal rojak Markota, ki se je z ekipo Loke, za katero je svojčas tudi igral, v sezoni 2016/17 uvrstil v končnico, še bolj se je izkazal v Ribnici, ki jo je prvič pripeljal na drugo mesto v državi. Dobro mu je šlo tudi v naslednji sezoni 2018/19, a jo je moral po sporu s predsednikom klubakončati predčasno, nakar se je preselil v Avstrijo, kjer je s Ferlachom osvojil četrto mesto in klub iz Borovelj prvič pripeljal v Evropo ter bil imenovan za najboljšega trenerja avstrijske lige.Bil je tudi selektor hrvaških rokometašev do 19 let in je lani z njimi osvojil 10. mesto na SP v Skopju. Torej zna delati tako z mladimi kot izkušenimi igralci, prav takšno ekipo pa bodo imeli vijoličasti, ki želijo v Tabor vrniti zmagovalno mentaliteto.»Pogrešal sem malo bolj resen rokomet, profesionalno delo. V Ferlachu smo trenirali enkrat tedensko, ni ambicij, ni interesa, pritiska. Predsednik mi je rekel, da potrebuje trenerja z drugačnim značajem. Očitno sem zahteval preveč od njih,« je povedal Dalmatinec, ki ne ve natančno, kaj ga čaka v Mariboru.»V sredo prihajam za tri dni v Slovenijo in prvič bom videl igralce. Trije, štirje pridejo na posojo iz Celja in bom videl, kaj imam in kakšne igralce še potrebujem,« se bo trener prišel pozanimat v Tabor, kjer sta pogodbo podaljšala drugi strelecin kapetan. Ostaja vratar, zainse ne ve, gotovo odhaja. Iz Celja gotovo prihaja bivši mladinski reprezentant, kdo še, ni znano, bržčas tudi...»Res me zanima, kako bo. Maribor je bil letos kandidat za končnico, pa se je znašel na robu izpada. Dejstvo je, da slovenski rokomet potrebuje stabilnega prvoligaša v Mariboru. Zato novo službo jemljem kot izziv. Govorili so mi, kaj boš v Mariboru, to ni zdravo okolje. Ravno zato sem šel. Po pogovorih z(športnim direktorjem; op. p.) imam občutek, da želijo resno zgodbo. Bomo videli.«Slovensko prvenstvo se bo zaradi pandemije koronavirusa v naslednjih dveh letih nadaljevalo s 14 prvoligaši in utegne biti sila zanimivo. Imeli bomo obalni derbi (Izola – Koper) in po dolgem času ljubljanskega (Slovan – Ljubljana), Gorenje je sestavilo močno ekipo, ki bo želelo ogroziti celjski primat.Obeta se tudi več trenerskih derbijev. Markota je samo eden od uveljavljenih strokovnjakov, kakršna sta že tudi celjskiin velenjski, pa izolski, koprski, loški, ormoškiiz Dobove ... V prvo ligo se vračaz Ljubljano. V trenerski klub naj bi v Trebnjem zagrizelpovezujejo s Slovenj Gradcem, tudiutegnejo zasrbeti prsti, potem ko je končal zgodbo na Bližnjem vzhodu ...»Gotovo bo zanimiva sezona. V vseh treh letih, ki sem jih preživel v Sloveniji, je bila liga zelo izenačena. Dobro, Celje bo še naprej najmočnejše, a Gorenje je zadržalo ekipo in ga bo želelo ogroziti, Ribnica bo močna, tudi Trimo, okrepil se je Koper. Nikogar ne bo lahko premagati. Bomo videli, do kam lahko seže Maribor,« si konkretnih ciljev še ni zastavil Markota. Nekaj je jasno: v Mariboru se pod njegovim vodstvom nihče ne bo brez prask in bušk sprehodil do točk.