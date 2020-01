FOTO:Torek dan D v Malmöju: popravni izpit z odliko jamči končni izlet v prestolnico

Malmö

Slovenci morajo premagati Portugalce, če želijo v polfinale.



Tudi tekmeci so prvi poraz doživeli v nedeljo, proti Islandiji.



Selektor Vranješ pripravlja obrambne rešitve proti igri 7 na 6.

Ključen popravni izpit

Prsi ven, glave gor

- Nekaj je jasno kot beli dan. Če Slovenija jutri v Malmöju (16.00) premaga Portugalsko, bo šla v prestolnico Stockholm. Ali v petkov polfinale, prvi po letu 2004, ali v sobotno tekmo za 5. mesto, kar bi že pomenilo, da si je zagotovila olimpijske kvalifikacije, bo odvisno od razpleta ostalih tekem, še najbolj od sredine med Slovenijo in Norveško.Pred zadnjima koloma v skupini II glavnega dela 14. EP v rokometu je namreč skoraj vse še odprto. »Permutacij« je ogromno, a o njih nima smisla razmišljati, najbolj pomembno je, da imajo naši fantje vse v svojih rokah.»O Stockholmu ne razmišljam, razmišljam samo o Portugalcih. Za nas je to finale, ki odloča o marsičem. Če bomo to oddelali z odliko, potem bo vse lažje,« se z računicami ne ukvarja, zanika tudi, da so Slovenci v podzavesti podcenjevali Madžare in v drugi polčas krenili preveč ležerno.Tekme z vzhodnimi sosedi ni odločila kakovost, temveč »psiha«. Bo tokrat prva vendarle prevladala? »Oboji se zavedamo, kaj tekma prinaša in odnaša. Tudi Portugalci so na tleh po porazu z Islandijo. Zato bodo toliko bolj "napaljeni", vendar nam lahko gre na roko, saj nimajo toliko izkušenj. Spet lahko rečem, da smo boljša ekipa, vendar moramo to dokazati na igrišču,« je povedal Zaro in razkril, da selektortudi po prvem porazu ni povzdignil glasu: »Ostal je miren, spodbuja nas, nam vliva motivacijo.«Igralci še lep čas niso mogli preboleti poraza, posebej hudo je bilo, ki je zapravil oba »zicerja«, enega v ključnih trenutkih, ko je na igrišče stopil. »Moram priznati, da me je precej prizadelo. Ampak je, kar je, gremo naprej. Doživeli smo šele prvi poraz. Tako v športu kot v življenju ne moreš biti vedno zmagovalec ali srečen. Zdaj je samo vprašanje, kako se bomo na poraz odzvali,« je dejal Žaba, ki je eno sezono preživel pri Sportingu in pozna večino tekmecev. Jedro tvorijo igralci Porta.Tudipogreša občutke, ki sledijo zmagam, in bo storil vse, da se v reprezentanco vrnejo nasmehi. »Res se ni lepo zbuditi po porazu. Na srečo je na turnirjih tako, da imaš že naslednji dan popravni izpit in tega moramo opraviti,« je odločen Henigman, ki ga čaka pomembno delo v obrambi, saj Portugalci pogosto stavijo na igro 7 na 6 z dvema krožnima napadalcema.Ne bi bilo prvič, da bi se Slovenija v novejši zgodovini po porazu pobrala na najboljši način. Tako je denimo na SP 2017 v Metzu izgubila s Španijo za 10 golov, pa nato ob prihodu v Pariz v osmini finala razbila Rusijo. Tam je tudi po porazu s Francijo ugnala Hrvaško in osvojila bronasto kolajno.Še dve leti prej je v Katarju prav tako izgubila s Španijo, preden je izločila Makedonijo in je tedanji kapetan Uroš Zorman obračunal s »kavčarji«. Tudi ne bi bilo prvič, da si je kakšen prvak med turnirjem privoščil slab dan. Španci so na predlanskem euru na Hrvaškem klonili proti Sloveniji in potem šli do konca ...Vranješ se je prvič soočil z resnejšimi vprašanji, vendar se ne pusti zmesti, čeprav težko skriva, da mu presedajo. Vse dvome o njegovem vodenju tekme z Madžari bo v hipu odpihnil, če bo njegova reprezentanca spet delovala, kot je prej v Göteborgu in potem proti Islandiji.Tudi njemu se je poznala utrujenost, kadar je takšen, lažje govori v angleščini kot srbohrvaščini. »Ne sprašujte me o Portugalcih, zbudil sem se šele nekaj ur nazaj, analiziral dve njihovi tekmi od petih,« je povedal Šved, ki opozarja, da ne smemo Slovencev ocenjevati na podlagi slabih 15, 20 minut.»Treba je videti širšo sliko. Doslej smo delovali dobro. Vsak si lahko privošči slab dan, to je človeško, to je šport. Toda želimo se spet dvigniti. Zato je pomembno, da ohranimo pokončno držo. Prsi ven, glave gor. Smo dobro moštvo, imamo dobre igralce,« svojim fantom zaupa Vranješ. Roko na srce, zaupa devetim igralcem, rezerve pa ima v osmerici, ki je komaj povohala igrišče in komaj čaka, da se spusti v boj.Kako ustaviti Portugalce? »Ustaviti moramo njihov napad. So hitri, kreativni podobno kot mi. Poskrbeti moramo, da ne bodo imeli najboljšega dne, ob tem pa biti ustvarjalni ter se ne zgolj odzivati na njihove taktične spremembe. Kdor bo drugemu vsilil ritem, bo v veliki prednosti.«Kot pravijo njegovi predniki, na mukah se poznajo junaki.