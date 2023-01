Danes bosta znana finalista na svetovnem prvenstvu v rokometu

Na moškem rokometnem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem bosta danes na sporedu dve zelo vznemirljivi in pomembni tekmi. Prva polfinalna tekma med Španijo in Dansko se bo v Gdansku pričela ob 18. uri, druga med Francijo in Švedsko pa v Stockholmu ob 21. uri.

Na letošnjem zaključnem turnirju so se med štiri prebili sami rokometni velikani. Danska je v četrtfinalu odpihnila Madžarsko, le še današnja polfinalna tekma v Ergo Areni v Gdansku proti Španiji pa jo loči od poskusa naskoka do tretje zaporedne zmage na mundialu po turnirjih v Nemčiji in Danski 2019 ter Egiptu 2021.

Danska vendarle rahel favorit

Za Španijo, ki je na rokometni Mount Everest prvič stopila v Tuniziji 2005, drugič pa na domačih tleh 2013, je maratonski in 80-minutni zahteven četrtfinalni obračun proti Norveški. Na današnjem obračunu na severu Poljske bo skušala prirediti novo veliko presenečenje proti bržkone prvemu favoritu iz Hamletove dežele, ki pa na zadnjih tekmah kaže sijajne prestave in melje svoje tekmece.

Eden od francosih adutov bo Nedim Remili. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Bolj izenačen obračun se obeta v Tele2 Areni v Stockholmu, kjer se bosta pomerila zadnja zmagovalca velikih turnirjev. Francija je pred poldrugim letom v Tokiu osvojila svoj tretji olimpijski naslov po zmagi nad Dansko, Švedska pa je bila na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem v tekmi za zlato kolajno boljša od Španije.

Francija ima v žepu že šest zlatih kolajn

Francija je doslej šestkrat slavila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila na Islandiji 1995, v Franciji 2001, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011, v Katarju 2015 in v Franciji 2017. Švedska ima v svojih vitrinah štiri zlate kolajne na mundialih. Nazadnje je bila najboljša v Egiptu 1999, pred tem je zmagala na domačih tleh 1954 ter v dveh nekdanjih državah: v Vzhodni Nemčiji 1958 in na Češkoslovaškem 1990.

Polfinalna para: Danska – Španija (18, Gdansk), Francija – Švedska (21, Stockholm). V Stockholmu bosta danes tudi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Ob 15.30 se bo začela tekma med Nemčijo in Egiptom, ob 18. uri pa med Norveško in Madžarsko.